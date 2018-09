Entrada mas estricto pa dump pa evita mas caso di candela

Den fin di siman, un biaha mas, humanan preto tabata sali for di e dump na Parkietenbos. Esaki sigur a hala atencion tanto di turistanan yegando, cu tabata saca potret y tambe localnan, cu sigur , no tabata nada contento cu e situacion. Sra. Twyma v/d Biezen, Sales & Marketing Manager di Serlimar ta elabora ariba e situacion aki.

Diasabra a conclui cu entre 3 or y 3.30 e candela aki a wordo ocasiona. Esaki ta un area ta hopi cerca caminda cu nos cadavernan y desperdicionan medicinal ta wordo kima. E ta un area cu frecuentemente tin diferente tipo di gasnan cu ta wordo released door di e desperdicio bou di esaki. E ta un area cu ya caba ta deal cun’e y e problema aki, dor di e solo e candela a cumisna. Y loke a pasa ta cu empleadonan di Serlimar a purba di domina esaki, controla. Normalmente ta haci’e cu santo di calichi. Pero e biaha aki not abata tin santo di calichi disponibel. Locual cu a sosode despues ta, cu durante full e cortamento di santo un par di tire a cay den e candela, cual a sosode cu e candela a bira mas grandi cu huma preto.

Empleadonan a cuminsa hala cierto materialnan for di e area pa e candela no sigui crece. Pa banda di 5 or y 30, e candela a wordo domina por completo.

Sra. van der Biezen a refuta e acusacionnan di algun medio di comunicacion, unda cu nan ta bisa cu empleadonan di Serlimar lo tabata tira tire den e candela. Pero nan tabata bezig ta hala tur e tirenan y no tabata tira tire den e candela, purbando di controla e candela aki. Pueblo a wordo malinforma, y esaki a causa mas conmocion den comunidad.

Empleadonan tin reglanna pa cumpli cun’e y nan ta expertonan den e parti di domina candela. Locual cu Serlimar ta pidi ayudo di brandweer ta pa asisti, si mester di ekipo y material pa yuda controla e candela. Pero ora ta trata cu candela riba landfill, unda ta trata cu diferente gasnan, manera methane, no por spuit awa ariba dje. E ora e empleadonan tabata purba di domina esaki cu santo. Den e santo tambe, tin diferente otro material cu por a ocasiona cu e candela por crece. Un biaha mas, segun Sra. van der Biezen, e empleadonan tabata purba di evita cu e candela pa sigui cana den direccion di e tirenan, ya cu unabes nan coy candela, e no ta paga asina no mas.

E candela no a wordo propaga pa niun trahado. E area ta un area cu tin diferente kraaknan, unda gasnan ta sali. Un tiki solo, un tiki desperdicio nobo, por ocasiona cu e temperatura cayente ey, por ocasiona candela. Locual cu Serlimar ta hacinedo ta cubri areanan di Parkietenbos cu santo di calichi, pa evita cu ta keda haya e gasnan aki cu ta sali, cu ta ocasiona candela.

Un otro solucion cu Serlimar ta purba bin cun’e, ta pa e tirenan wordo descarga y con pa descarga esakinan, pa no tira nan asina no mas. Tin un entrada estricto na Parkietenbos, pero unabes cu drenta, ainda no tin control completo, di con pa descarga e desperdicio.

Aworaki ta bay ta mas estricto den e parti di tire, ya cu esaki ta keda un di e materialnan cu tin disponibel pa wordo recicla, y ainda ta den tramite pa wak tur e posibilidadnan, pa otro manera pa procesa esaki cu shredder, pero te ainda no tin esaki, dus no por mata e tirenan pa wordo recicla, paso e mercado ta exigi tire pa recicla den forma machika tur kibra. Tur esten tur loke nan por haci e entrada di Parkietenbos mas estricto, pa asina evita cu cosnan asina por sigui pasa, segun Sra. Twyma van der Biezen, Sales & Marketing Manager di Serlimar Sui Generis.

