Kralendijk – Riba djaluna 3 di yüni, un entrada hudisial a tuma lugá den un kas na Nort’i Saliña. E entrada hudisial tabata den kuadro di un investigashon di negoshi di supstansianan narkótiko. Relashoná ku e kaso aki a detené un hòmber di inisial R.A.S.B. di 45 aña di edat. Kachónan di Duana, spesialisá den lokalisá supstansianan narkótiko, a sostené e entrada hudisial. Durante e entrada hudisial a topa ku algun artíkulo relevante pa e kaso.

E investigashon penal a kuminsá na 2021 ku datonan ku polis a haña durante un investigashon di komunikashon ku kua ta hasi uso di mensahenan kodifiká (‘cryptocommunicatie’). For di un análisis di mensahenan kodifiká i ‘metadata’ a resultá ku kriminalnan tabata hasi uso di telefònnan kodifiká, ku ta telefònnan ku ta konbertí informashon den teksto kodifiká ku no ta fásil pa lesa. E telefònnan aki ta legal, pero popular bou di kriminalnan ku inhustamente ta pensa ku no por gara nan. Mientrastantu, polis huntu ku diferente partner lokal i den eksterior, a desmantelá vários plataforma di komunikashon kodifiká.

KPCN i Ministerio Públiko ta keda dediká nan mes na e seguridat di nos komunidat i kombatimentu di krímen organisá. Nos ta enfatisá ku e operashon aki ta solamente un stap den nos afan kontinuo na un komunidat hustu den kua ta kumpli ku lei i ku ta garantisá seguridat di tur siudadano.