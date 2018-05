Entrada extra pa gobierno ta hopi necesario mirando e deficit cu tin

Actualmente extra entrada di gobierno ta hopi necesario. Banda di e deficit tin un debe astronomico caminda cu awor mester cuminsa paga pa loke tabata e maneho di e ultimo añanan. Gobierno mester bin cu’n plan concreto y realistico, no manera den pasado, aki 3 of 4 aña pa wak unda nos ta para. Economista Sr. Ben Marapin di Marapin, di Marapin Consultancy ta splica.

E situacion cu gobierno ta yama ‘crisisheffing’ a wordo acumula door di e deficit grandi cu a ser acumula. Pero bisando esey no ta kita cu mester keda critico riba kico gobierno ta bay haci siendo cu e 2.5% di BBO, no mester haci e wega di avestruz riba esaki manera cu den pasado a bin cu un BAZV cu den facto tabata aumento di bbo.

Pone un sistema so, y Raad van Advies tambe a remarca esey, cu tin un tipo di belasting. Esey ta bay genera anualemente pa aña mas cu 70/80 miyon den e 6 lunanan cu e mester core. Ta papia aki di ,35 pa 40 miyon florin. Pero alabes gobierno tin cu corta nan gasto, caminda cu nan corta gastonan di personal cu 6 miyon florin. Esaki no ta yuda, segun Sr. Ben Marapin. E 2,5% no ta bay triplifica e inflacion, cual ta nonsense. E punto cardinal ta pa bira consciente di cu e situacion ta hopi serio y mester anticipa medidanan.

E ta bon pa bin cu un plan concreto cu gobierno ta presenta un plan realistico, no manera den pasado, aki 3 of 4 aña pa wak unda nos ta para. Y no keda manera den pasado unda a tende e historia caba cu den un par di aña lo tin un presupuesto balanza. Ta tende esey for 2012 of 2013 cu a resulta cu un debe astronomico awendia di mas cu 90% di GDP.

P’esey ta importante pa presenta un plan realistico, unda pueblo tin cu haci sacrificio y esaki mester presenta den un manera mas social cu ta posibel. Gastonan di gobierno tambe mester corta den nan gastonan, pa asina aki 4 aña e debe por baha te kisas te na un 83%. Pero si no haci esey, e lo crea un duda cerca pueblo, cu ta keda busca mas entrada pa bay gasta anto den futuro ta bay keda na e mesun caminda.

Gobierno tin e deber moral y legal, muy particular p’esey a wordo eligi, caminda cu gobierno mester traha un plan pa reestructura finanza publico. Di un banda stabilisa y hisa e entrada (di gobierno) y di e otro banda baha e gastonan (di gobierno). E parti crucial den cuanto ta bay keda e BBO adicional y bisa cu aki 2 of 3 aña e no t’ey mas. Esey ta loke mester a wordo poni den ley, mescos cu a haci’e cu e Solidariteitsbelasting, cu a wordo introduci pa 2 aña. Pero e biaha aki, e no ta hinca den ley, cual ta crea duda di cuanto tempo e “crisisheffing” lo dura, segun economista, Sr. Ben Marapin, di Marapin Consultancy.

