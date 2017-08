Entiero di tata di Maxima a tuma luga den seno familiar

BUENOS AIRES, Argentina- Den e santana Parque Memorial na Pilar, net p’afo di Buenos Aires, ta caminda cu Jorge Zorreguieta a wordo dera. Na e ceremonia tabata tin rond di cien persona presente pa rindi e ultimo respet na tata di Reina Maxima di Hulanda.

Tabata deseo di e famia pa Zorreguita a wordo dera den seno familiar. Segun rumornan, cu cerca di 400 persona a wordo invita pa e entierro.

Tabata tin hopi fotografo presente pa saca un potret di Maxima.Nan ta wak Zorreguieta mas como tata di e Reina di Hulanda, cu como ex- secretario di estado bou di e regimen di Videla. Dus tabata tin hopi demanda pa potretnan di Maxima.

Gobierno Hulandes no manda ningun delegacion pa e entierro. Si gobierno Argentino a manda un representante, no ta conoci.

Den e corant Argentino La Nacion tabata tin dos pagina cu 150 orbituario dedica na Zorriguieta. Presidente Mauricio Macri y su señora tabata a publica un orbituario expresando nan pesame na Reina Maxima y su famia.

Fuente: https://nos.nl