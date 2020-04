Enseñansa ta keda un prioridad pa Colegio EPI

E ultimo 3 siman tras di lomba yena cu incertidumbre y ansiedad ta pone nos tur como un comunidad reflexiona ariba con conecta nos tur ta cu otro y di ki forma nos escogencia di awe por determina nos realidad di mañan.

Apesar cu desde 13 di maart tur cos a cambia na Aruba pa motibo di COVID-19, e team completo di educador y profesionalnan dedica y comprometi di Colegio EPI na tur nivel no a para keto y a bin ta enfocando tur nan esfuerso pa asina mantene proceso di enseñansa como un prioridad. Docentenan a wordo pidi den un tempo cortico y inespera pa cambia nan forma di custumber di duna les pa un forma nobo. Nos personal di apoyo a wordo pidi pa duna mas di locual nan tabata duna caba y bira mas creativo. E berdad ta cu nos niun tin un formula, un manual ni tampoco e experiencia di con ta anda cu e crisis actual, pero nos team ta dispuesto pa duna mihor di nos mes y siña di e proceso. Unico cu nos por pidi comunidad pa haci ta keda mustra e aprecio y gratitud na tur e profesionalnan den educacion, sea nan ta docente of ta traha den administracion of operacion cu apesar di e desafionan presenta, ta sigui cu alma, curason y sacrificionan personal pa duna lo mihor di nan mes pa salvaguardia enseñansa.

Desde siman pasa nos na Colegio EPI ta bezig caba cu e transicion di nos procesonan actual pa un enfoke nobo di enseñansa ariba distancia door di entre otro lesnan virtual. Pa es motibo aki nos kier informa comunidad, en especial nos studiantenan cu varios les a cuminsa draai caba di un forma virtual na unidadnan Hospitalidad y Turismo, Salubridad y Servicio, Ciencia y Tecnologia y Economia,. Nos meta ta pa logra den un tempo cortico tin e proceso di transicion pa lesnan virtual completa te unda cu ta posibel, y bin cu solucion innovativo unda cu esaki no ta posibel.

Pa studiantenan cu ainda no a tende di nan mentor of di scol esaki por ta pa motibo cu e informacion cu nos tin aworaki den nos sistema no ta cuadra cu e realidad. Nos ta recomenda e grupo aki pa tuma contacto lo mas pronto posibel sea cu nan mentor of un unit manager na Colegio EPI. E informacion di ki forma pa contact scol directo ta como lo siguiente:

Unidad Ciencia y Tecnologia

e-mail: eoramos@epiaruba.com, ramtromp@epiaruba.com ,

ncponticorvo@epiaruba.com , csmartinus@epiaruba.com

Unidad Economia

e-mail: gsfkross@epiaruba.com of azgodoy@epiaruba.com

Unidad Hospitalidad y Turismo

e-mail : hospitalidad@epiaruba.com of argeerman@epiaruba.com

Unidad Salubridad y Servicio

e-mail: lrodulfo@epiaruba.com of decanhigh@epiaruba.com

Pa informacion tocante casonan di Intern Beroep

mwouter@epiaruba.com of imyanez@epiaruba.com

Regularmente nos lo pone updates di informacion di scol riba nos pagina di Facebook como tambe nos lo manda informacion via e-mail di tur studiante. Pa preguntanan relaciona cu tecnologia y conexion semper por tuma contacto cu nos helpdesk door di manda un e-mail na helpdesk@epiaruba.com. Tambe e salud social, mental y fisico di nos studiantenan ta keda importante y pa cu esaki nos trahadornan social ta keda disponibel pa yuda na tur momento. Tur studiante por libremente manda un e-mail na nos dos trahadornan social cu ta itcroes@epiaruba.com of groduber@epiaruba.com y nan lo tuma contacto directo cu e studiante pa traha un cita of mira unda por duna apoyo.

E ta keda dificil di berdad pa no ta fisicamente presente riba nos campus y interactua cu colega y amigonan. Pero nos mester corda cu nos ta haciendo esaki pa proteha henter nos comunidad pa e peliger di COVID-19. Nos ta gradici un y tur pa nan pasenshi y comprension den e temporada aki y nos ta convenci cu hunto nos ta siña con pa adapta na e realidad nobo di social distancing, pero cu un sentido mas profundo di cuida otro.

Comments

comments