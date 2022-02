Manera ya ta conoci, den Gabinete Wever Croes II Enseñansa pa Empleo a bin resorta bek bou di Ministerio di Labor unda inicialmente el a wordo funda. E meta e tempo aya tabata pa yuda tur hende cu a perde trabou den cierre di LAGO, cu un recapacitacion pa un posibel reintregacion den nos mercado laboral. Aruba basicamente ta pasando den mesun situacion atrobe, unda cu hopi funcion a keda mescos pero pa un motibo of otro tin hende cu no kier eherce e trabou ey mas. Of cu funcionnan a cambia y mester recapacita nos hendenan cu diferente cursonan pa por cumpli cu e demanda di Aruba su mercado laboral. P’esey Minister Glenbert Croes ta haciendo su maximo esfuerso, specialmente den cuadro di Aruba Kier Traha, pa pone Enseñansa pa Empleo completamente bek riba pia manera den su tempo di gloria. E mandatario ta gradici FEPA y Sr. Vrolijk cu a percura pa mantene EPE na bida. Y awor ta e momento pa hiba EPE e proximo nivel. Minister Glenbert Croes ta hopi orguyoso pa por lanta EpE bek na un forma cu ta accesibel, pa tur hende por yega pa keda desoroya su mes manteniendo tarifanan socialisa. Enseñansa pa Empleo ta un pilar importante den e trayecto di Aruba Kier Traha mas specifico riba e tereno di recapicitacion. E website di EPE ta www.epearuba.com. Tur informacion y tarifa di cursonan ta riba e website. Y apesar cu Ministerio di Labor a haya EPE sin telefon, sin internet, practicamente bashi, e mandatario ta manda su palabra di gratitud y admiracion na e empleadonan di EPE cu a sigui lucha riba propio forsa y merito pa purba rescata loke cu tabata por di EPE. Pa mas informacion tocante Enseñansa pa Empleo por yama libremente na bureau di Minister na telefon 528.4963 te ora cu logra keda cla cu instalacion telefonico na EPE. Apesar di tur contratiempo, nos ta sigui lucha pasobra EPE ta indiscutiblemente importante pa logra pone nos hendenan finalmente bek na trabou.

