Enseñansa mester di innovacion y planificacion

Sra. Evelyn Wever Croes a splica tocante nan vision pa cu enseñansa na Aruba. E ta amplia mas ariba esaki.

ACCESIBILIDAD

Scolnan mester ta accesibel pa tur studiante, cual kiermen cu niun studiante mester stop di studia pa motibo cu e of su famia no por pag’e, mester cambia dos bus pa yega scol, etc. E ta un tema hopi importante pa MEP. Sra. Wever- Croes a tende di e noticia di e scolnan di MAVO y despues di e scolnan preparatorio. Un di e puntonan cu ta bin dilanti, ta cu esaki ta falta di planificacion. Den tur trabao mester tin planificacion pero con mas importante ta con pa yega na e meta di scolnan accesibel pa tur mucha. Esaki ta un tema hopi importante pa atende. Muchanan falta estimulo pa siña mas miho. SKOA ta trahando ariba un solucion, pero ta di lamenta, ya cu algo asina por a prepara ariba dje.

PLANIFICACION

No ta di awo tur hende sa cu Aruba a conoce un crecimento rapido y dicon parlamento so no. Sra. Wever- Croes a splica cu na mas di un ocasion e puntonan aki a bin dilanti cu e MInister di Enseñansa ariba e falta di cupo y e falta di scolnan nobo. E minister a bisa cu e ta trahando ariba un scol nobo, cual ta Prinses Amalia Basisschool. E minister a sigura cu e cantidad di cuponan, no necesariamente mester wordo soluciona cu construi scol nobo, pero su plan tabata ta pa expande na e scolnan mes unda cu por, cu trailer of barak. Un cos cu MEP a pidi ta pa no haci e klasnan mas grandi. E ta cay bou di planificacion y e compromiso cu’n gobierno mester tin pa pone un fondo disponibel pa e tin un bon desaroyo den enseñansa, den e caso aki a faya. Si a pone e fondonan disponibel na tempo, por a hasta construi mas scol. Gobierno a prefera di inverti den tram enbes di inverti e placa den construi mas scol. Tur trabao mester di planificacion, pero enseñansa mester di esaki mas ainda, si bo kier piki di e frutanan di esaki despues. MEP no kier mara na 7% of 10% di bo GDP. Aworakinan tin masha poco tin e studiantenan cu ta gradua, tin 2% cu a caba Universidad na Aruba. Bo tin, un 10% adicional di HBO – niveau.

META Y INNOVACION

Mirando cu e meta ta pa redobla e cantidad di yiunan di tera cu lo carga e pais aki. Aki 5 aña no lo tin solamente 12% cu ta gradua di un Universidad, pero 24%. Pa esaki mester tin mas acceso na e scolnan. Mester haci algo na acceso di idioma, mester innova. Pa yega na un meta cu ta pa redobla e cantidad di graduado, pa tin suficiente profesional na Aruba, pa atende cu e puesto halto di un pais, cuanto placa mester pa yega na e meta ey, y esaki ta cay bou di planificacion. Net den enseñansa, bo no ta planea algo awe y cosecha mañan. Enseñansa no a mira e cambionan den innvocacion den ultimo añanan aki. Infrastructura y digitalisacion ta importante, pero e innovacion ta e importante, y inversion den e docentenan cu ta bay mee cu e innovacion. Esaki ta bin den e debatenan, y debatenan di presupuesto ta asina amplio, cu cierto momento e minister ta bisa cu e ta trahando ariba dje. Gobierno tabata tin bastante desafio tratando cu temanan financiero. Y e enseñansa a wordo neglisha den e proceso.

SOCIAL

Si bo kier atende problema social na Aruba, bo mester atende cu enseñansa. Esey ta e porta di tur problema social. Si bo warda cu e hende cu problema social, bati na e porta di Sociale Zaken bo no ta haya ni mita di e casonan. E porta pa atende cu problemanan social, ta na e scolnan. Mester bin cu asistentenan den klas, mas trahadonan social na e scolnan. E ora e mucha cu no ta wordo cuida debidamente, of cu problema di cas, hasta abuso sexual di mucha ta wordo detecta eynan. Tin mucho poco trahado social na e scolnan y eynan mester wordo inverti.

SOLUCION

Tin hopi trahado social na Aruba cu no tin trabao pa motibo di personeelstop. Eseynan mester percura pa nan wordo poni na trabao y atende cu e problema e social. MEP ta cuminsa na scolnan y atrabes di trabao den bario of MFA-nan, atrabes di eynan ta bay haci bo trabaonan social den bario. Pesey e centronan di bario a wordo instrui tambe, pa e hobennan por haci deporte. Ta atrabes di e centronan di bario aki, cu problemanan social por wordo treci dilanti y traha ariba dje, segun Sra. Evelyne Wever- Croes, lider di partido MEP.