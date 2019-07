Enseñansa ainda den problema: Colegio San Nicolas ainda no a manda bestel bukinan pa eerste jaar

Mayornan ta sigui tuma contacto cu redaccion di MasNoticia pa haya contesta y solucion.

Mayornan a informa nos redaccion cu despues cu nan a keda puntra insistentemente, a bin haya sa cu ainda no a haci pedido di buki pa eerste jaar di Colegio San Nicolas.

Tin informacion cu ta mustra cu ainda ni e Minister encarga cu enseñansa ni e departamento di enseñansa cu ta DPS, no a duna e OK pa haci pedido via di un instancia priva cu lo mester haci esaki na tempo pa asina e bukinan yega na tempo pa e alumnonan por haya esaki y cuminsa scol dia 15 di augustus.

Mayornan ta man na cabes pasobra dianan ta bay y for di Colegio San Nicolas nan bin compronde cu e ordo no a bay ainda pa Hulanda por manda e bukinan Aruba y wordo poni klad pa e alumnonan. Mayornan ta papia di por lo menos 200 mucha cu lo cuminsa e aña escolar nobo 2019 / 2020 na Colegio San Nicolas cu lo no tin buki pa haci nan studio.

Redaccion a purba haya Colegio San Nicolas pero no a logra esaki ainda. Un informacion cu nos a logra haya ta indica cu e cantidad di alumnonan cu lo cuminsa e aña escolar nobo ta rekeri cu lo mester bin por lo menos 6 pa 8 klas extra na e scol na San Nicolas. Segun e informacion, esaki ta sin tene cuenta cu for di Colegio na Playa mucha sa keda nenga y cu nan ultimo alternativa ta keda Colegio San Nicolas.

