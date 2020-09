ENNIA: “Clientenan ta app mas y yama menos”

“Hopi hende cu tin un pregunta pa nos, ta core yama, mientras ta mas facil y rapido pa app of chat.” Segun Patrick Thissen di ENNIA den bida priva t’e cos mas normal di mundo pa manda un app of un mensahe via Messenger. “Pero asina cu hende tin un pregunta ‘di negoshi’, por ehempel na gobierno, un negoshi of instancia, hopi bes nan ta scoge pa uza telefon. Mientras di e mesun forma, nan por a uza medionan social .”

Segun Patrick yama hopi biaha ta costa mas tempo. Por ehempel pasobra bo ta haya bo ta ‘warda’ of paso tin cu busca e contesta riba un pregunta. Pesey, nos como ENNIA a inicia un accion pa mustra nos clientenan riba e facilidad di medionan nobo manera chat, app of Facebook.”

App y Chatt ta haci Yama obsoleto

“Nos ta den un periodo di transicion. Manera postmento di carta cu ya a desparce parcialmente caba, asina yama tambe ta birando cada bes menos. Wak e hobennan. Gran parti di dia nan ta online caba. Chat un rato pa nan ta normal. Nan ta haci esaki sin pensa. Nan no tin gana pa cay den e rij largo di ‘warda’ ora nan yama. E trend ey ta bira cada bes mas fuerte. Social media ta asina facil. Wak cuanto bes nos no ta app den nos bida priva. Pa companianan tambe, nos ta bay facilita esaki mas y mas.”

ENNIA ta join e trend di canalnan cu mensahe cortico, completamente. Pa cu esaki, ENNIA.com tin un funcion pa chat en bibo. “Pa pregunta via medionan social nos tin un team special di ‘webcare’ para cla. Bo ta druk of ocupa? Of bo tin cu busca algo? Bo por djis sigui cu locual bo ta haciendo. E contesta ta drenta di mes.” Segun Patrick chat of app ta igual cu contacto personal. “E lenguahe ta facil y amabel. Si haciele bon, e ta haci hende contento.”

