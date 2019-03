Engrandece nos carnaval door di trece nos pasado den nos presente

Un carnavalista hopi conoci pa nos tur aki na Aruba, Sr. Rossini van Wijk ta relata su experiencianan durante tur e añanan cu e tin ta participa na Carnaval, desde cu e tin uzo di rason.

Sr. van Wijk ta conta cu for di tempo cu e tin tino, e ta participa na carnaval. Su rumannan ta hink’e den carnaval. Unico cos cu e ta corda, ta cu nan ta bisti’e cualkier paña y ta forma parti di gruponan di carnaval, manera Esso Club. Despues su rumannan ta hiba Playa, unda cu carnaval ta cuminsa dilanti di Balie Restaurant y ta bis’e cu eynan e tin cu balia, cual e ta haci tambe. Dus ta for di hopi tempo caba, asina leu cu e por corda.

Tanto aki na Aruba, despues e ta bay pa gruponan mas grandi. El a cuminsa diseña pa reina, costume pa reina. Varios biaha el a yega di gana premio como best costume di carnaval. Y despues, un boca ta bisa otro, unda cu el a diseña basta paña di reina. Despues el a sigui cu costume. A sigui gruponan di carnaval, unda cu Sr. van Wijk a cuminsa cu individual prome, cu tambe tabata gana premio. Despues a sigui seccionnan di carnaval, di gruponan manera United Carnaval Friends, Shell, manera pa e grupo di Marcia Stamper. Despues a bira full grupo mes, unda el a diseña full pa Coastal Carnival Group, Champagne, Valero despues tambe. Y e gruponan tabata sali grupo di aña, nan tabata gana entre 16 pa 26 premio pa seccion. Dus, esey segun Rossini, tabata algo cu e tabata haci.

Na 1994, el a bin cu su prome Reina, representando Glamour Checkpoint Color, Afraina Henriquez, cu tambe a gana Best Costume cu diseño di Rossini, y a sali 1st Runner- Up

di Aruba su Carnaval 40. Despues di esey, el a sigui diseña cu reina. Na 1996, el a bay Hulanda, unda cu di biaha el a cuminsa cu e prome reina Arubano di Carnaval di Aruba na Hulanda. Esey tabata srta Shakira Arrindell. Y a sigui cu esey. El a cuminsa cu su prome grupo na Hulanda, Kingdoms Under The Sun, na 1998. Esey di biaha a gana Grupo di Aña. Despues, el a bin bek Aruba, unda e tabata haci programa di hubentud na television y di moda.

Na 2002, el a bolbe bek Hulanda, y na 2003, el a sigui cu su grupo atrobe, Kingdoms Under The Sun. Na 2004, 2005, 2007, reina di e grupo tabata sali Reina di Carnaval di Hulanda. Tur tabata mucha muhenan Arubano. Despues a bin 3 reina acerca. A bin 5 reina pa Nottinghill Carnaval na Inglatera y 3 reina pa Paris, Francia. Pues, Sr. van Wijk ta kere cu e trayectorio tabata basta bon, su grupo semper tabata den e top 3 na Hulanda. Dus nan ta haci nan best. Tur e tempo ey cu e tabata bezig na Hulanda, el a sigui diseña pa diferente grupo na Aruba, e aña aki tabata pa Le Groove. Y awendia, ta sigui ta bezig cu Carnaval.

COMPARACION

Carnaval 65 tabata inigualabel, pa cual e ta felicita e pueblo di Aruba. E ta contento di wak atrobe cu ta haciendo esfuerso pa pone un tema den e pañanan, e diseñonan. Tin hopi diseño cu bo no sa kico nan ta nifica. En berdad, carnaval ta un fantasia, pero e tin cu representa algo tambe. Esey ta wordo yama “Pretty Mass”, cu ta pañanan bunita cu stenchi, pero cu no ta representa nada. Si bay desaroya, cu tin maske ta un seccion di ‘Pretty Mass’ y un seccion di carnaval di kico e grupo ta nifica, cu di biaha cu wak e costume, di biaha bo sa kico e ta refleha. E ora, ta wak cu ta kere cu esey ta un bon desaroyo. Pero tambe e ta haya cu ta bon pa bay bek “to the roots”. Tin hopi cos di nos pasado, pero cu por wordo uza den nos presente. Pero importante pa Sr. Rossini van Wijk ta cu nos ta bayendo ariba e bon caminda. Pero importante ta pa Aruba su carnaval bira mas grandi y cu e ta surpasa su fronteranan y bira mas internacional. Esey, p.e. ta pa invita gruponan of pa permiti bandanan di afo bin, maske ta pa un grupo. E banda y/o gruponan aki ta haci propaganda pa nos isla, den otro forma. Esey tambe lo ta un bon idea pa haci.

NIVEL

Pa Sr. van Wijk, Aruba semper lo keda nr. 1, pero tin hopi cosnan cu e carnaval eigenlijk no por comparanan cu otro. Kico ta mas bunita, un rosa of un leli? Si e ta haya cu mester bin un organisacion, manera e FECC, cu ta biaha y bishita e carnavalnan rond mundo. E aña aki, e ta na Turkia, na luna di juni. Ta 5 dia of 1 siman ta bay, unda cu Hulanda ta miembro di FECC, y Aruba tambe ta miembro di FECC. Pero ultimo añanan no tabata tin delegacion pa representa Aruba. Asina ta bishita diferente pais, y asina ta engrandece bo mente. E delegacion mester consisti di diseñador, musico. Y asina cu, no solamente e delegacion no solamente ta representa Aruba, pero tambe por parti hopi cu otronan, otro paisnan cu ta pensa mescos cu nos. Ta bon pa tin un delegacion internacional di carnaval.

CALIDAD

Sr. van Wijk a sigui bisa cu tin paisnan cu, prome cu carnaval of e anochi despues di carnaval, tin un anochi di gala. Y eynan cada grupo tin un coreografia, unda nan ta sali presenta nan coreografia. Y nan ta splica kico e grupo su tema ta y kico e ta encera. Esey ta un idea. Locual ta wak na Aruba, ta hopi bunita. Pero e ta wak tambe cu ta bayendo ariba e bon caminda, pero toch ta keda para ariba e punto pa keda wak patras.

TEMPORADA

Pa loke ta e temporada di carnaval, Sr. van Wijk a bisa cu el a bishita varios carnaval na Europa, Sto. Domingo y Corsou te ainda, pero loke e kiermen ta cu tur luna tin carnavalnan na diferente paisnan rond mundo. E ora e por ta un idea pa check carnaval mei mei di aña, pasobra cu excepcion di turismo, esaki ta habri otro portanan pa Aruba, pasobra cu februari, ta haya tur e hendenan cu ta scapa for di friu y net tin carnaval na Aruba, pero cosnan ta mas caro tambe, hotelnan tambe ta yen. Pero na juli no tin mucho cos di haci, ta haya tur nos hendenan cu ta cu vakantie, nos studiantenan cu ta cu vakantie na Aruba, no tin scol pa cual por inclui nos studiantenan den e carnaval di Aruba.

Por ultimo, Sr. Rossini van Wijk a bisa cu “Carnaval di Aruba, Si ta carnaval”. Y e ta spera di bin Aruba pa yuda engrandece Aruba su carnaval. Y yuda locual ta e background, historia y evolucion, dedicacion di carnaval. Hopi cos por bay miho, cosnan mester bay na raiz, eleccionnan di reina mester bay na raiz bek, un anochi special pa reinanan cu tin show. Esey ta locual cu por wordo haci, dus cosnan asina pa nos por inclui mas hende den dje.

