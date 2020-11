Enfermeronan psikiatrico di Fundacion Respaldo a comparti nan experiencia “Tin ayudo, conoce FACT Team”

Fundacion Respaldo y Jordan Ling Foundation durante di luna di october comparti cu comunidad di Aruba un otro tópico interesante relaciona cu e topico di ‘Salud Mental’.

Durante e programa ‘Entrevista di Dia’ na e radioemisora Hits100 FM tabata tin presencia di Maikel Kelly, enfermero social psikiatrico cu 40 aña di experiencia den psikiatria y Shari Laclé, enfermero psikiatrico ambulante, cu 7 aña trahando na e fundacion y nan a elabora riba e tema importante aki.

Un concepto cu a resalta ta esun di cuido ambulante cual ta consisti di e mesun tratamento cu un persona ta haya na e clinica. Pero den e caso aki, e enfermeronan ta bishita e cas pa duna tratamento como tambe guia.

E profesionalnan ta haya un bista mas amplio di e factornan cu e pashent tin di haber cu ne den su bida diario, su famia tambe como tambe e su becindario, Laclé a indica.

Segun Maikel Kelly, hopi hende ta pensa cu ta djis duna e pashent remedi y hangua. Esaki ta nifica tambe combersa cu e clientenan, analisa kico ta e problema pa por yuda e persona .

Ademas di e tratamento medico, ta duna guia y conseho con pa anda cu e malesa mental, y pa biba cu ne na un forma mas mihor, Shari Laclé a agrega.

Tin un otro concepto cu ta ‘trauma cerebral’. Esaki por ta e causa di un problema mental. Por ehempel, un persona por a haya un accidente di auto y haya hopi golpi na su cabes, principalmente na e parti frontal di su cerebro. Esey tambe por trece problemanan emocional manera cambio den comportacion of hasta malesanan mental manera schizophrenia.

Tin golpinan traumatico manera accidente, pero tambe tin golpinan traumatico manera di cosnan di bida, por ehempel un divorcio, perde trabao, situacion economico. Esaki ta e causantenan psico-social cu un persona por pasa aden, e expertonan a remarca.

Banda di esaki por papia di predisposicion genetico hereda, tumornan of otro malesanan cu un persona por haya den su cerebro cu ta cambia e structura y e manera con esaki ta funciona. Esey tambe por pone c’un persona por haya un malesa mental, Laclé a remarca.

E FACT Team di Respaldo (Flexibel Assertive Community Treatment Team ) ta conta cu profesionalnan specialisa, enfermeronan, trahadornan social, psicologonan, psikiater y e secretaria medico, cu ta atende tambe cu e famia di e cliente. Hopi biaha e cliente por ta den e caminda pa recupera, pero e famia ta traumatisa tambe. Nan ta duna guia ambulante pa e persona na su cas hunto cu famia, Maikel Kelly a splica.

Algo importante cu a bin dilanti ta cu Covid-19 a trece cu ne cu e casonan a redobla y aworaki despues di un par di luna ta ripara cu e problemanan psico-social a bira fastioso. No tin trabao mas, no tin cuminda, no por paga debe, stress y angustia a cuminsa na cas. Esaki ta cosnan cu ta ‘trigger’ pa un persona, principalmente un cliente cu ta hopi sensitivo por bira malo lihe.

Na Aruba tin un tabu masha grandi mes rond di salud mental, pesey e comprension na pia di trabao y di e sociedad ta bira un tiki mas fastioso e momento ey. Sinembargo, pa esaki tin ayudo, cuido y tin asistencia.

E prome stap ta papia cu bo docter di cas. Ta importante pa no warda te ora cu ta mucho laat pa pidi ayudo.

Hopi biaha e persona mes no ta wak cu e mester di ayudo psikiatrico. Den e caso aki su famia of coleganan ta importante pa por brinda un man na e persona aki cu ta presentando algun comportacion cu no ta normal.

Pa loke ta Covid-19, hopi biaha e ‘peer pressure’ ta hopi grandi. Consumo di droga y alcohol ta subi ora tin un crisis. Pero si e persona no tin placa e no ta logico cu ta bay cumpra alcohol. Pero tin hende cu ta prefera di haci esey na lugar di bay cumpra cuminda, por ehempel. Toch asina e ta haya mas stress.

Banda di esaki, un 50 % di e clientenan di Respaldo tin problemanan pa haya cuminda, a revela, y a constata na Aruba un necesidad masha grandi. Un situacion social-economico hopi critico.

Mester menciona tambe cu Respaldo ta trahando conhuntamente cu otro instancianan manera Cuerpo di Polis, Voogdijraad, Sostenemi, FADA, Slachtofferhulp, entre otro, unda ta traha hunto pa resolve e problema di salud mental.

E metanan pa futuro ta pa traha cu un ‘job coach’ y ofrece oportunidadnan laboral pa e clientenan cu mester di un tiki menos presion di trabao y cu por traha cu flexibilidad pa por maneha e trabao cu nan lo wordo ofreci, asina Shari Laclé a indica. Durante di e ultimo programa Sr. Clifton Ling kende ta tata di Jordan Ling na nomber di famia Ling, a gradici tur esnan di Respaldo cu a comparti nan experiencia y conocemento profesional pa asina conscientisa comunidad di Aruba cu tin ayudo pa tur esnan cu ta sufri di salud mental y cu nos tur den comunidad por duna man y yuda.

