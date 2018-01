Endy Croes ta gana caso contra compania di accountant

Despues di un lucha di 8 aña, Sr. Endy Croes ta bin haya rason den Corte Superior. Abogado di Sr. Croes, mr. Anthony Ruiz ta splica.

E rapport di cu Lotto pa Deporte y e miembronan di directiva di Lotto pa Deporte a duna opdracht na Ernst & Young, ta un rapport ilegal. E rapport ta basa riba mentiranan, riba hechonan cu a wordo ‘verdraaid’. E tabata tin un solo obhetivo cual tabata di susha Endy su nomber, y kit’e for di trabao. Ernst & Young cu ta reconoci como un di e accountkantoornan mas renombra na mundo, a atreve su mes di participa den algo asina. No solamente Endy a perde su trabao na Lotto, pero tambe el a bay sera pa 1 siman largo. Esaki tabata dianan cu mr. Ruiz tabata cu Sr. Croes di mainta te 11 or di anochi na warda di polis, batayando ariba e rapport aki. E rapport no solamente a conduci na despedida di Sr. Croes, pero e tabata parti di e investigacion penal tambe.

Ultimo tempononan ainda tin politiconan cu ta papia riba e rapport aki. E rapport aki ta full falso y hues a bisa esaki, contrario na hues did Corte di Prome Instancia, den 24 pagina, el a bay punto pa punto, splica kico ta tur e engañonan, e foutnan cu Ernst & Young a comete contra e caso aki, contra Sr. Croes. Segun mr. Ruiz, su cliente na un manera amateur a wordo perhudica den e caso aki. E caso aki, lastimamente, pa Sr. Croes no a caba. A pidi e tres huesnan, cu nan kier prueba cu Ernst & Young su actuacion y contenido di e rapport aki ta contra ley. Dus nan a comete acto ilicito contra Sr. Croes.

Corte den Prome Instancia cu a dicta contra di Sr. Endy Croes, tabata tin un sentencia di 4 pagina, mientras cu den e caso aki, e hues a dicta un sentencia di 23 pagina. Esaki ta un muestra cu e hues aki kier a pasa punta pa punta di henter e caso, segun mr. Anthony Ruiz.

Den caso aki di Sr. Croes, a keda proba cu e ta un caso ilicito. E caso cu ta bin awo, ta cu lo mester substancia e daño financiero, emocional cometi contra di dje. Teoreticamente Ernst & Young por bay cassatie, pero mr. Ruiz, basa ariba experiencia, no ta kere cu e accountantkantoor tin base pa pasa ariba dje. Pero e contra partido tin 3 luna pa bay casacion, y Croes ta prepara awor pa cuminsa caso penal contra e compania y tambe uno di daño y perhuicio. Despues cu Sr. Croes a perde e caso, paar di dia despues documentonan cu ta proba su inocencia a bin aparece. Kisas ta e miembronan di directiva di Lotto, Landsrecherche, cual por ta algo castigabel, segun mr. Anthony Ruiz.