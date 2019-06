Endy Croes (MEP): Vereredicto di hues e siman aki lo mester determina kico ta futuro di Lotto pa Deporte

Parlamentario Endy Croes ta bastante indigna cu e situacion di Lotto pa Deporte. Kico a tuma lugar exactamente? Despues di eleccion di september 2017 pa ta exacto un luna despues esta 17 di october 2017 Directiva di Lotto pa Deporte yena cu activistanan di AVP entre otro Silvio Janga, Eli Kock, Taxista Antonio Kamperveen, casa di ex Parlamentario Desiree Croes esta Benvinda Da Sousa, Flavio Faneyte un hefe na Elmar ta esnan cu a acudi na Notaris Yarzagaray y asina a cambia e contexto di Statuut di Lotto cual a wordo funda cu un bon intencion desde 1982. E burdugonan aki riba menciona a percura pa cambia historia di Lotto. Normalmente un miembro di Bestuur por bay maximo 2 periodo di 4 aña y despues no por ta eligibel mas. Wel tur e miembronan aki kendenan ta ambicioso na placa tin mas di 9 aña bayendo pa di 10 aña den bestuur. Algo increibel.

Veredicto den bodem procedure

Desde cu nan a haci e cambio y a bay un kortgeding contra Minister Dangui Oduber, na januari 2018 Hues den kortgeding a duna nan rason pa keda. No a huzganan riba corupcion y dealnan entre nan cu placa di Lotto pasobra esey lo bira un otro caso den futuro pero solamente a huzga e proceso cu no por a saca nan na e manera cu esaki a bay como cu Statuut a wordo cambia hustamente pa proteha nan y nan keda wheel and deal den Lotto. Diaranson awor sinembargo lo bay tin un veredicto den un bodem procedure unda Hues lo bay mira esaki mucho mas profundo. Parlamentario Endy Croes a splica cu e no ta mira cu e Directiva corupto actual tin pia pa para ariba. No obstante cu tin masha hopi manteca riba nan cabes cual lo bira un otro caso nan no por keda sinta.

Preguntanan sin haya contesta

Figurabo cu Parlamento di Aruba haciendo uzo di nan derecho den Staatsregeling y Reglement van Orde a manda mas di 30 pregunta pa Lotto. E preguntanan aki a sali oficialmente di Parlamento bay pa e Minister encarga kende na su turno ta manda nan pa Lotto pa asina e por haya contesta y Minister na su turno ta manda e contestanan bek pa Parlamento unda TUR Fraccion ta ricibi esakinan. Tur compania estatal di gobierno a contesta Parlamento decente riba tur pregunta cu a wordo haci. Pueblo, imagina bo cu Lotto a contesta Minister, pa Minister mes contesta Parlamento e preguntanan aki. Con un Minister por contesta si e no tin acceso? Tristo, pero esaki nos ta bibando den 2019.

Deporte ta sufriendo

Mientras tanto Deporte ta sangrando y no por cumpli cu un maneho coherente di gobierno pasobra contacto entre e coruptonan di Lotto y Minister ta 0. No tin comunicacion y ora Minister purba comunica nan ta bis’e cu bo no tin nada di bisa nos. Parlamentario Endy Croes ta sigui splica cu e ta kere den democracia y ta kere den nos sistema hudicial y ta spera cu e siman aki lo cay un veredicto na fabor di pueblo y asina por ehecuta un vision cu a bay campaña cu ne riba e tema deportivo. Parkenan deportivo ta sufriendo y e ayudo no ta yegando. Ta invita comunidad bay mira Joe Laveist Sportpark y Jaburibari. Un tristesa. Puntra deportistanan con nan ta sufri promer cu haya un cachi cachi. Mientras abogadonan y E&Y a strica 3 MIYON na investigacionnan innecesario. Ainda amigonan abogado ta stricando placa di Lotto mientras deportistanan ta para band’i caminda ta bende rifa.

Siman decisivo pa Lotto

Un grupo di activistanan di AVP di mentenan putri cu no ta sirbiendo ni Lotto tampoco deporte y nos atletanan cu net net nada. Parlamentario Endy Croes splicando nos a drenta e siman grandi unda finalmente lo pone un punto final na corupcion interno den Lotto door di un set di activistanan di AVP kendenan ainda ta den poder gelijm riba un stoel cu un cara di coco y sinberguensa. Nos lo bin fuerte e siman aki riba Lotto premirando cu esnan cu a secuestra Lotto nan dianan ta conta y prepara boso “chan” pa investigacion cual sigur mester bin Croes ta termina splicando.

