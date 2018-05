Endy Croes (MEP): Ta urgi gobierno pa anuncia oficialmente rebaho di prijs di awa y coriente

Parlamentario Endy Croes cu hopi atencion ta siguiendo e desaroyo di companianan di utilidad y e desaroyo politico al respecto. Enrealidad WEB NV a pasa den un historia hopi scur alrespecto hedging bao di e gobierno anterior. Nos por corda con Mike de Meza a spanta pueblo den parlamento cu su declaracion cu prijs di crudo lo aumenta y lo alcansa $500 pa bari. WEB den mesun rosea a cambia strategia di Hedging kisas a proposito.

Den 2009 ainda tabata Hedge maximo 30% di e volumen pa maximo 3 luna. Mike De Meza y AVP a cambia esaki desde 2012 cu lo Hedge 95% di e volumen pa maximo 3 aña y a mara Aruba na man cu pia momento cu nan a hedge na $90 y un luna despues prijs mundial di crudo a bin abao na $30 pa bari cual decision desastroso a costa WEB y pueblo casi 300 miyon florin.

No obstante e desaster cu AVP a causa pa cu e maneho di WEB, e Coalicion aki tin su vision. Locual nos a constata den campaña ta cu un di e dolornan mas grandi di henter nos comunidad ta e prijs di awa y coriente. Miles di hende sin meter di awa y of coriente. Mesora nos a percura pa esnan mas vulnerabel por wordo reconecta bek via un areglo na Departamento di Asunto Social. Un proyecto cu Minister di Energia Evelyn Wever Croes y Minister di Asunto Social Glenbert Croes a traha riba dje pa alivia e dolornan grandi cu nos a hereda.

Locual tabata devastador y imprevisto ta e desaster financiero cu a encontra. AVP a redobla e debe di pais Aruba den apenas 8 aña unda 93 cen di cada florin cu drenta caha di gobierno ta comprometi pa paga debe. Igualmente a redobla interes cu Pais Aruba ta paga riba su prestamonan cual a alcansa 216 MIYON florin pa aña. Esaki ta igual na 600 mil florin pa cada dia. Otro herencia ta e proyectonan PPP cual desde 2018 lo mester cuminsa paga 80.5 MIYON florin pa 20 aña largo cual no tabata presupuesta ningun caminda. Pa e rasonnan aki mester introduci un crisis heffing di 1.5% pa e proyectonan PPP y 1.0% pa BAZV.

Pa mitiga e dolor causa pa AVP lo percura pa baha tambe prijs di awa y coriente riba e mesun dia cu introduci e crisis heffing di 2.5%. Pues pa 1 di Juli 2018 pueblo lo haya un alivio. Parlamentario Croes ta manda mensahe pa companianan di Utilidad pa sigui e vision di Gobierno cu ta trahando cu alma y cuerpo pa trece e solucionnan necesario. Si dado caso esaki ta significa cu mester pospone algun inversion mester haci tal como cu pueblo tin prioridad den e gobernacion aki.

Segun WTI West Texas Intermediate crude oil prices ta ilustra cu e prijs di crudo a manera stabilisa rond $59 pa bari y no ta dunando indicacion cu esaki lo sigui subi den 2018. Esaki ta brinda e espacio necesario pa Minister Presidente cu ta encarga cu Energia por duna e instruccionnan necesario na WEB y asina cumpli di acuerdo cu e Plan pa un reduccion di prijs di awa y coriente contrario na otro speculacion den ultimo dianan.

