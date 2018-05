Endy Croes (MEP): “Ta un mentira cu gastonan di presupuesto a subi cu 100 miyon florin”.

Parlamentario Endy Croes ta reacciona riba Richard Arends al respecto un articulo “fofo” cu Richard a skirbi. Den dicho articulo Richard Arends, e autor di e desaster financiero di pais Aruba, a tilda coalicion actual y nos Minister di Finansas cu gastonan den presupuesto di pais Aruba lo a aumenta cu 100 MIYON. Dicon AVP kier sigui manipula di e forma aki? Mescos AVP a haci cu “Elimina BBO”? Mescos cu AVP a haci cu e edad di pensioen, esta aumenta esaki di 60 pa 65 aña? Mescos cu AVP a haci cu cambernan di hotel door di gaña cu no lo bin mas, pero ta firma permiso pa 7300 camber adicional? Richard Arends tabata e consehero principal di Mike Eman kende a strica rond di 2 miyon florin di pais Aruba. No por lubida Horizon Consultancy di Richard Arends. Alabes e mes ta e autor principal den e desaster total. Awor cu Richard Arends ta sinta den banki na otro banda den Parlamento como cu pueblo a straf’e y su partido AVP cu mas di 10 mil voto, Richard a cuminsa fomenta mentira tras di mentira.

Deficit y debenan, 2002-2016

Segun Richard Arends cu Coalicion a aumenta gasto di gobierno cu 100 MIYON pa cu presupuesto 2018. Esaki atrobe ta ilustra e mentalidad miskiña di un politico cu ta profilando su mes como e proximo lider di AVP. Si Richard Arends tabata mas sincero, e mester splica dicon e no a conseha Mike Eman durante 8 aña largo pa no redobla nos debe di pais Aruba? Adhunto mi ta bolbe pone e cifranan di Statistical Digest 2016 di Banco Central cu no ta gaña (studia e tabel). Por tuma nota con deficit y debe nacional desde 2011 pa 2016 di acuerdo cu dicho tabel a aumenta drasticamente. Por compara MEP 2002 pa 2009 cu semper a mantene e Debe Nacional relata na GDP bou di 50% y por tuma nota di e maneho di AVP desde 2010 te cu 2016, esaki a aumenta y alcansa 84.3%. Ainda Falta 2017 unda AVP a caba di haci e desaster mandando e Debe/GDP te na 93%. Pueblo compara pa bo mes al respecto Deficit MEP 2002 pa 2009 y Deficit AVP 2010 te cu 2016 faltando 2017.

Surplus na 2003 y 2008

MEP na aña 2003 y 2008 yega na book Surplus como resultado di su maneho responsabel, respectivamente 172.4 MIYON (2003) y 51.4 MIYON (2008). Compara pa bo mes cu e maneho di AVP. AVP hamas y nunca a logra un SURPLUS pero a endeuda nos Pais na un manera sin escrupulo. Mester splica pueblo tambe cu na 2004 bou di MEP e deficit a alcansa 353.6 MIYON. Solamente un biaha den 8 aña cu MEP a surpasa 200 miyon florin di deficit. Ta bon pa splica e motibo di esaki. Den esaki tin un pago di 100 MIYON US DOLLAR, esta 175 MIYON florin na garantia di e hotelnan cu AVP a deal y cualnan a keda den ruina atras y cu Aruba mester a paga. By the way, na Maart 2018 recientemente Aruba a haci e ultimo pago na e Italianonan amigo di Henny y Mike Eman pa cu e hotelnan fantasma aki. Pues desde 2004 te cu 2018 pa 15 aña largo Aruba a paga miyones pa un mal maneho di e ruman homber grandi esta Henny Eman. Manera un dicho ta bisa “de appel valt niet ver van de boom” y lamentablemente historia a ripiti awor na 2018. E ruman chikito Mike Eman a compromete Aruba pa 20 aña largo cu un pago di 80.5 MIYON pa aña na proyectonan PPP. Esaki ta e danki cu pueblo a haya di Henny y Mike Eman y e consehero mayor Richard Arends.

Parlamentario Endy Croes a termina splicando cu e ta desea pa pueblo mes mira tur e cifranan, analisisnan. Esaki ta cla y raspa unda bo por mira un diferencia di shelo y tera entre maneho di MEP y AVP. AVP lo bay den historia como e partido cu a “MASACRA” e pida baranca aki.

