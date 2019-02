Endy Croes (MEP): Paul Croes awe kier culpa henter mundo.

Parlamentario Endy Croes cu asombro a skucha ex minister di AVP Paul Croes, e sospechoso primordial den e caso IBIS despues di su salida di corte riba e ultimo dia cu e por a hiba palabra esta dia e por a expresa su “laatste woord” pa cu su defensa. Paul a splica pafor di corte na su salida cu e caso aki a cuminsa door di un aangifte haci pa Edmond Croes y esaki ta preto riba blanco. Mi no mester defende Edmond Croes pasobra mi ta sigur cu e por y a defende su mes y mientrastanto el a haci’e tambe caba riba e acusacion falso aki. Mientras e señora di Paul Croes a ataca Promer Minister Evelyn Wever Croes na salida di corte. Kico Paul Croes di AVP kier logra cu un declaracion asina?

Proceso pa entrega keho

Mi lo splica e proceso pa entrega un keho (aangifte) oficial. Un aangifte mester ta por escrito y “firma” pa esun cu ta haci e denuncia. Unicamente bo por haci esaki na Cuerpo Policial, Ministerio Publico of Lands Recherche. Depues di a haci nos investigacion nos ta convenci cu hamas Paul Croes di AVP por produci un aangifte “firma” pa Edmond Croes pa cu e caso aki pasobra simplemente esey no ta existi. Esaki ta prueba con mentiroso y manipulador Paul Croes ta, mescos cu Mike Eman. Lesa Noticia Cla di 29 di januari. Durante tratamento di e caso por a tuma nota cu Paul Croes di AVP na multiple ocasion no por a ni contesta Hues door di tanto emocion (cual ta comprendibel pa un caso di e embergadura aki). Na final momento cu Paul di AVP por a expresa su mes un poco na Hues el a splica Hues cu e caso aki a afect’e hopi y a bisa lo siguiente: “Mi ta rogabo pa sacami for di e miseria aki”. Anto pa un rato despues pafor di edificio di corte kier ple “macho”, acusa tur Fiscal y tur otro hende menos su mes di e caso lamentabel aki? Parlamentario Endy Croes no por compronde un actitud asina y ta bisa esaki ta papia hopi di su caracter y di su mesun persona. Bo kier ta wrong and strong.

Unda coleganan di AVP a keda?

Banda di esaki e señora di Paul riba e pregunta di Prensa , “Unda boso coleganan di AVP a keda y dicon ningun a bin sostene Paul den corte?” Enbes di mira e realidad a cuminsa ataca y atacha Promer Minister Evelyn Wever Croes na un manera menos bunita bisando famia ta lastra famia. Pues no a contesta e pregunta di unda coleganan di AVP manera Mike Eman, Benny Sevinger, Mike de Meza, Marlon Sneek, Robert Candelaria, Melvin Donkey Tromp a keda pa sostene Paul pero a scoge pa ataca Promer Minister cu no tin ni arte ni parte den e caso. Evelyn Wever Croes no a sinta den Cocolishi cu Paul ora e tabata gobernando. Tampoco tabata bay receptie di trabao cu Paul, tampoko e no tabata cana cu Paul y AVP riba ruta repartiendo saconan di sushi cual ta un accion di AVP di tur aña y asina por sigui menciona. Pues un reaccion completamente for di contexto y for di sla.

Top di AVP a sigui hari cu Paul

E actitudnan aki hustamente ta duna mas forsa na e contenido di e rekisitor di mas di 170 pagina di Ministerio Publico. Den e rekisitor di Ministerio Publico riba pagina 168 tin declaracionnan di Secretaris di Ministerraad di Mike Eman, amiga di Paul Croes esta Nicole Hoevertsz kende a declara na Ministerio Publico cu na 2 ocasion el a yama Paul Croes aden riba fechanan 18 y 25 di Augustus 2015 pa confront’e cu locual e tabata haciendo. “Een man die ondanks berichten in de sociale media en waarschuwende gesprekken met de secretaris van de ministerraad, gewoon door blijft gaan met zijn illegale praktijken en die ook hier ter zitting, nadat hij al het bewijs heeft kunnen bestuderen, geen spoortje van inzicht of berouw toont.” Pagina 168 di Ministerio Publico. Na Hulandes ta bisa een gewaarschuwde mens telt voor twee. Apesar di esaki Paul Croes di AVP a scoge pa sigui cu su maneho cual awe ta colgando e como persona. Pues Mike Eman y tur bo coleganan desde 2015 ta na altura di bo hechonan den cuadro di ontheffing y nan a manda Nicole confrontabo cu esaki. Enbes Mike Eman mes a stop Paul of kit’e pa algun luna for di su funcion pa scapa Paul nan a scoge pa sigui hari cu bo 2 ves pa siman den Ministerraad mientras nan tabata na altura cu bo ta ful getap y dienstwagen gewire pa asina awe tin tur e pruebanan contra bo. Parlamentario Endy Croes ta lamenta e hecho cu Paul Croes di AVP apesar cu su coleganan amigo di AVP a lag’e na caya y tabata tin miedo y berguensa pa atende su caso y brind’e sosten moral, awe Paul ta tira den direccion robez net riba Edmond Croes y Minister President Evelyn Wever Croes culpando henter mundo enbes e wak su mes den spiel.

Terminando nos por compronde bo(so) dolor pasobra nos famia a biba esaki den carni propio, esta un persecucion politico inhusto nunca bisto organisa y dirigi pa AVP pero nos a tuma nos tempo pa defende nos mes corectamente y a sali limpi limpi di tur acusacion falso y nunca a presenta dilanti tribunal den ningun caso penal. E caso di bo sinembargo ta completamente diferente. Lo duna bo e espacio pa defende bo mes y pa husticia prevalece pero alaves ta pidi bo pa ta sincero si den bo declaracionnan den prensa.

