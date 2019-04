Endy Croes (MEP): Pabien na Dochi Lee y tur 35 conciudadano cu a ricibi Condecoracion Real

Parlamentario Endy Croes ta felicita tur 35 conciudadano kendenan a ricibi Condecoracion Real 2019 Rey Willem Alexander for di man di nos Gobernador Alfonso Boekhoudt. Cada aña un grupo di persona kendenan entre otro a traha trabaonan valioso y boluntario pa comunidad banda di nan trabao regular dedicando nan tempo liber na un bon causa ta wordo reconoci pa Willem Rey Alexander.

Entre otro trabaonan manera ayudo humanitario, conserva medio ambiente, flora y fauna, turismo, cultura, arte, musica, deporte y trabaonan caricativo. E personanan aki nan CV ta wordo entrega y proponi na un comision pa bini na remarke pa e reconocemento aki. Sigur ta un reconocemento di honor. Tanto Ridder in de Orde van Oranje Nassau of Lid in Orde van Oranje Nassau.

Finalmente na Hulanda Rey Willem Alexander ta tuma un decision cual ta bini bek den e siguiente forma: “Zijne Majesteit De Koning Grootmeester Van De Orde Van Oranje – Nassau, heeft BIJ ZIJN BESLUIT VAN 7 Maart 2019, Tai Kong Hypert Dochi Lee Benoemd Tot Lid in de Orde Van Oranje Nassau”. Sigur esaki ta un reconocemento di hopi balor y abo como conciudadano y henter bo famia ta bira hopi contento y orguyoso pa por ricibi e Condecoracion Real aki.

Parlamentario Endy Croes ta manda un palabra di felicitacion na cada un di e 35 baluartenan kendenan a ricibi e reconocemento aki y alabes un palabra di pabien na henter nan famia. Parlamentario Endy Croes den nomber di Fraccion di MEP ta felicita 11 persona kendenan a ricibi e Condecoracion “Ridder in de Orde van Oranje-Nassau: “Elvis R. Lopez, Diana L. Antonette, Raquel Marietta Wanapa Luydens, Filomeno R. Sint Jago, Desiree C. Correa, Desiree H.A. Eldering, Gregory M Peterson, Glenda R Gil, Etley R.F. Lasten, Freddy C Tromp, Narciso M. van der Biezen.

Alabes un total di 24 persona a ricibi Condecoracion “Lid in de Orde van Oranje-Nassau”: Tai Kong Hypert Dochi Lee, Byron. G Boekhoudt, Maria. L Croes, Rosemin A. Croes, Frank. L Croes, Gregoria.T Croes, Myrna T. Arends Croes, Thomas N. Erasmus, Lourdes E. Vrutaal Emerenciana, Jean C.C. Dumfries, Noris R.van Lis Donata, Rene I. Kan, Wunibaldo R. Krozendijk, Albertino Maduro, Juana L. Luidens, Lucasjo F. Schmidt, Erwin R. Rasmijn, Jennifer. J Geerman Tromp, Sharlyn T. Tromp Farro, Evert A. Bongers, Marcelo J. Wout, Francisco S. Harms, Edna T. Maduro y nos amigo Oslin A. Trimon.

Parlamentario Endy Croes ta expresa un biaha mas palabra di pabien na cada un cu a ricibi e Condecoracion special aki y sigur na tur nan familiarnan. Aruba ta orguyoso di boso trabaonan desplega pa comunidad.

