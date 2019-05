Endy Croes (MEP): “Pa 10 aña largo a bringa e monster di AVP Ernst & Young y Lotto pa Deporte”

Parlamentario Endy Croes a divulga cu e ta hopi contento cu e veredicto di Cassatie (Hogeraad) contra Ernst &Young (E&Y). Desde inicio el a sinti un inhusticia masha grandi. AVP a forma e plan macabre y diabolico. Mike Eman a nombra su hendenan den directiva di Lotto cu un solo meta na inicio pa persigui y destrui hendenan cu a traha cu un curason pa bienestar di deporte. Asina Mike Eman, Mike De Meza y Benny Sevinger a nombra nan coordinadornan den Directiva di Lotto pa cumpli cu e sed y venganza cu AVP tin contra famia Croes. Bestuur di Lotto consistiendo di campañadornan di AVP, esta AVP-istanan raha manera Silvio Janga, Benvinda Da Sousa, Arnold Le Grand, Reo Theunisson, Flavio Faneyte (di Elmar), Eli Kock ex candidato riba lista di AVP ta esunnan for di inicio cu a ricibi e tarea di Mike Eman y Mike De Meza pa contracta e compania Ernst & Young pa haci e trabou sushi aki. Mi no lo bay den mucho profundidad di Ernst & Young ainda como cu tin un caso mas na caminda unda lo trata e magnitud di daño cu nan a ocasiona.

Rapport yena cu falsedad y manipulacion

Parlamentario Endy Croes ta lamenta masha hopi cu Ernst & Young a coopera cu activistanan di AVP, coordinadornan di Mike Eman y Mike De Meza den bestuur di Lotto na e manera aki. Asina Ernst & Young a produci un rapport cu hopi falsedad, manipulacion y engaño cual rapport a conduci pa kibra mi contracto di trabou, te hasta benta mi persona 10 dia den prison. Nos no tin miedo ni berguensa pa bisa esaki. Hunto cu Abogado Ruiz nos a inicia e lucha contra esnan cu a skirbi e rapport falso aki esta Ernst & Young pero nunca por a pensa ni anticipa cu esaki lo dura asina largo. A traha dianan, lunanan, añanan largo riba e caso pa asina por a aclaria y splica Huesnan cu tur prueba con tramposo e rapport aki carga cu mentira y manipulacion ta.

Ernst & Young y su engañonan

Parlamentario Endy Croes a splica en corto cuminsando di cosnan mas chikito cual ta mustra e direccion cu EY lo a bay. Por ehempel Croes a haya un deadline di 21 di juni 2010 pa duna su reaccion riba e concepto di e rapport cual nan a lag’e lesa algun ora, apesar cu EY no a permitie hiba ningun documento cual lo ta normal den un caso di e magnitud aki. Pues no a haya oportunidad di studia y of laga un abogado of experto yud’e den esaki. Croes a haya inicialmente 4 ora pa mira e rapport, pues ter inzage y sin ningun bijlage. Croes a fax su reaccion por escrito pa EY riba e fecha di 21 di juni pa cumpli cu e deadline. Den e rapport final EY ta dedica un alinea hasta na esaki riba pagina 23 pa inicia cu su manipulacion. Textualmente “Aangezien wij op 21 Juni nog geen schriftelijke reactie hadden ontvangen hebben wij op dinsdag 22 Juni een fax gestuurd naar de raadsman van de heer Croes etc etc”. Hasta esaki Huesnan a remarca cu EY ta gaña pasobra e pruebanan di fax di abogado ta mustra bon cla cu abogado di Croes a fax esaki riba e fecha 21 di Juni y no despues.

Hues a bati E&Y masha duro

Riba pagina 32 E&Y ta skirbi: “Uit de notulen van voorgenoemde vergadering is NIET GEBLEKEN dat Croes de bestuursvergadering heeft verlaten tijdens de bespreking en besluitvorming”. Ora lesa e notulen ta para cla y raspa cu Croes a bandona e reunion momento di tuma decision y Vice Presidente a continua cu e reunion. A culpa Croes di representatiekosten unda e bonnen nan aparentemente no tin nada nota riba nan pa cual reunion y kendenan a participa na dicho lunch meeting. Ora bay mira e bijlagennan cu Ernst & Young a referi na dje tur tin nomber riba nan y e motibo y un nota si ta cu un compania of si a firma un of otro contracto of e ocasion etc. Mas tristo ta cu Ernst & Young a haya ta bon pa pone adicional bonnen (recibo) mey mey cu recibonan di Kooyman, por ehempel di schroef y plywood cu no tin nada pero nada di haber cu representatiekosten. Pues asina kier crea un impresion totalmente robes manipulando cu e rapport aki contra mi persona. Riba e aspecto di ‘hoor en wederhoor’ hues a bati E&Y masha masha duro riba su dede. Hues a splica cu E&Y a scoge como su defensa, den consulta cu Lotto pa no duna Croes e concept rapport pa e por reacciona riba dje pero hunto cu Lotto nan a opta pa laga Croes bin sinta y lesa e rapport pa 4 ora esta ter inzage.

Accountant mester ta independiente

Hues ta bati formalmente riba E&Y su modus operandi y ta bisa cu di acuerdo cu art 3.1 di Gedragsrichtlijnen di un accountant e accountant mester ta completemente independiente y stipula su strategia di investigacion di acuerdo cu reglanan vigente y no cu esun cu a dun’e e trabao esta e opdrachtgever cu den e caso aki tabata Lotto pa deporte. Aki E&Y a faya barbaramente atrobe door di tuma decisionnan hunto cu su opdrachtgever esta Lotto/gobierno y AVP. E&Y a faya tambe den fundamentele beginselen di un accountant cual ta profesionaliteit, integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid, vertrouwelijkheid y primordialmente zorgvuldigheid. Un total di 3 hues di HOF y 5 hues di Cassatie a condena E&Y cu a comete un ONRECHTMATIGE daad contra Croes door di traha un rapport ilicito y falso.

Parlamentario Croes ta termina splicando cu el a carga su cruz cu honor y a pasa e caminda di calvario den silencio pero semper cu un FE grandi cu e dia lo yega cu e lo sa di derota Ernst & Young/Lotto y AVP treciendo e berdad den claridad pa henter Aruba y henter mundo. Danki na mi querida Mama, Dilailah, mi yiunan, mi rumannan, Abogado Ruiz y Team, mi teammatenan Royal Power, amigo y amiganan, CMB y Javier pa tene su portanan habri durante henter e proceso y tur cu a yuda di un of otro forma y tur cu a corda nos den oracion y compronde e situacion. Parlamentario Endy Croes ta termina bisando cu e no kier ni un enemigo pasa den algo asina.

Comments

comments