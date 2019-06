Endy Croes (MEP): Ministerio Publico ta investigando Benny Sevinger pa cu abuso di tereno?

Parlamentario Endy Croes cu pregunta publico na Ministerio Publico. Desde cu pueblo a manda AVP cas unda AVP porcierto a bay atras cu mas di 10 mil voto den un solo eleccion pueblo a exigi di mandatarionan nobo pa investiga e corupcionnan liga na AVP. Pa cu esaki hopi trabao a wordo haci y denuncianan tambe a wordo haci y pueblo ta sperando resultado di investigacion. Mescos a gara e pisca chikito Paul Croes cu un investigacion profundo unda hasta a tap su cel y a wire su auto ta di spera cu otro investigacionnan riba ministernan corumpi di AVP tambe haya su debido atencion. Por tuma ehempel di Benny Sevinger. No tabata pasa un dia cu Benny no tabata firma contra tur regla terenonan pa amigonan.

Benta di patrimonio di pueblo

Leoncita por ehempel ta uno cu a probecha masha hopi y a cobra masha hopi den bentanan di tereno di patrimonio di pueblo. Benny su sobrino tambe ta involucra den hopi benta. Casa di Gaby Werleman igualmente. Mas tristo ta e conflicto di interes como cu Gaby Werleman tabata consehero riba payroll di Benny hunto cu Chef di dienst Frederic Paul Every kendenan tabata manda informacion pa cumpradonan cual tabata e mihor terenonan. Every a cobra Afl.1.062.113,61 florin di pais Aruba trahando cu Benny y tabata abusa di e acceso cu e tabatin. Damira Real Estate, Deshaun Real Estate, Elenath Development and Contractors VBA, Charm Rock N.V, Opaleye International N.V, Mantbraca N.V, Bonddas N.V, pa nombra algun, tur ta relaciona na Leoncita y/of un famia di dje y Damira Real Estate ta relaciona na Gaby Werleman. Kico Benny tabata haci? NV of VBA nan aki ta solicita pa un optie y Benny tabata coopera pa duna nan esaki y ta coopera tambe pa nan bende nan shares y asina e tereno ta bay pa miyones. Un modus operandi hopi corupto cu no por tin espacio pa hendenan aki scapa.

Den ki fase e investigacion ta?

Como Parlamentario ta parti di nos trabao pa haci investigacion tambe y denuncia mal practicanan aki. Parlamentario Endy Croes awe publicamente ta lansa pregunta na Ministerio Publico pa por duna pueblo informacion den ki fase e investigacion aki ta. Ta imposibel pa e team cu a maluza nan poder den e fraude y corupcion di mas grandi den historia cu patrimonio di pueblo por sali liber. Pues un update publico ta na su lugar. Parlamentario Croes a splica cu unda e cana den pueblo, pueblo ta puntra riba e tema aki y ta tempo pa nos cuminsa papia di dje y informa pueblo corectamente pa tur trankilidad. Palabra ta na Ministerio Publico.

