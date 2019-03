Endy Croes (MEP): Mike Eman ta sigui gaña y manipula atrobe!

Parlamentario Endy Croes ta reacciona riba un noticia tendencioso orkestra pa Mike Eman y gefront pa 24 ora.com. Desde e sentencia di Paul Croes di AVP kende a wordo condena na 4 aña di prizon y 9 aña cu e no por tin ningun funcion den gobierno y no por aparece riba ningun lista politico por a sinti cu esaki no a cay bon den e sapatonan di AVP. Mike Eman mes a declara cu locual Paul a haci a pisa hopi riba e proceso electoral den e ultimo eleccion indicando na un manera fini cu ta pa motibo di e echonan di Paul Croes AVP lo a perde.

Veredicto caso IBIS

E siman aki a habri cu e noticia cu Ministerio Publico no a keda contento cu e veredicto y a haci uso di su derecho unda Ministerio Publico a apela e sentencianan den e caso IBIS contra entre otro e ex minister di AVP Paul Croes. Mesora Mike Eman y su satelitenan di maldad a cuminsa cu noticianan tendencioso. Riba e website cu a cobra miyones den 8 aña di AVP, esta e co-doño Patrick Paskel y Tera Group a strica 6.5 MIYON florin di e digno pueblo aki pa defende manipulacionnan di Mike Eman a publica cu varios politico prominente lo mester presenta dilanti corte pa duna cuenta den e caso IBIS. Ministerio Publico a presenta un rekisitor di 177 pagina cu grabacionnan di entre otro Paul Croes y henter un pandiya con nan tabata opera y pidi comerciantenan placa a cambio di fabor esta un firma pa ontheffing. Como cu 24 ora, Speed y Patrick supuestamente bou instruccion di Mike Eman kier purba manipula pueblo cu e caso aki ta trata di un caso di financiamento di partido politico.

Pidimento di placa

Nos como Parlamentario responsabel mester keda trece e claridad y lo publica cada ves un pida di e acusacionnan. No ta trata di financiamento di partido politico. Tampoco ningun otro politico tin algo di haber den e caso aki. Sigur no Nel Oduber of Evelyn Wever Croes ni Glenbert Croes y demas politiconan cu nan potret a wordo publica riba e website di Patrick, Speed y Mike. Rekisitor di fiscal tin suficiente prueba con man drechi di minister y secretaria tabata yama pidi placa, cerbes, whiskey, 50 bleki tuna pa nombra algun. Dos testigo Schwengle y Feliciana a declara cu nan tabata paga Paul Croes a cambio di haya firma pa ontheffing. Na cas di Feliciana a haya un administracion unda a prueba cu su so a paga Paul Afl. 80 mil florin. Tur esakinan ta den e sentencia final di hues. Hues den su veredicto a basa su mes riba pruebanan cu Paul Croes a laba (witwassen) Afl. 214 mil florin. Den e veredicto Hues ta mustra cu Paul a malversa tambe placa di e Stichting cumprando hoyas, pagando su studie lening, cumprando airco pa su cas, pagando mas di 35 mil riba su credit card pa nombra algun.

Hues tabata lief cu Paul

Hues a comproba tambe cu Paul Croes tabata manda pidi placa na comerciantenan ora e biaha. Grabacion di telefon di Paul: “Mi ta bay Miami otro siman y mi mester di 5 y e señora comerciante ta contest’e cu mi por yudabo cu 4”. Hues a laga e parti aki afor di su sentencia pasobra segun hues no a prueba si ta di placa Paul tabata papiando. Pues hues tabata hopi lief cu Paul. Pues na Mike Eman, Patrick Paskel y Speed ‘a otro pero con ese hueso’. Ki ora boso kier manipula y bruha of gaña pueblo cu e caso di Paul tabata un caso di financiamento di partido politico boso ta obliga mi papia mas “inhoudelijk” di e contenido di e sentencia pa con dolor cu e por ta haci.

Comments

comments