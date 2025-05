Parlamentario Endy Croes a tuma nota cu e proceso di Mike de Meza pa e bira Minister no tin fin di yega un final. Formadornan (awe Minister pa dos luna caba) Mike Eman y Gerlien Croes ningun di dos kier duna cara realmente y ta permiti nan campañadornan abusa cu palabra riba plataformanan digital di Departamento DIMP na un manera no decente y sigur cual nos ta desaproba totalmente.

Mike de Meza tabata debe 2 miyon

Desde luna di december despues di eleccion tabata conoci cu Mike de Meza tin problema cu belasting. Sumanan cu tabata core den boca di pueblo ta asombroso entre 2 miyon despues 1 miyon y ultimo a papia di 600 mil. Supuestamente Mike de Meza a bende un compania y e aña specifico ey Mike de Meza tampoco su esposa a entrega nan aangiftenan di belasting. Alabes Mike de Meza tabata tin areglonan bieu cual tampoco el a cumpli cu nan. Asina tanto speculacion pero sigur ta cu Mike de Meza no a logra haya un documento cu ta prueba su “goed fiscaal gedrag”. Mike Eman na 3 ocasion ta bishita gobernador pa hiba e carta di DIMP pushando Gobernador cu e batata cayente haciendo como sifuera cu ta Gobernador lo mester “call the shot” y asina mantene Mike de Meza y su hendenan bou control. Tur esaki pa crea e smoke screen cu sostenedornan di Mike de Meza pa laganan kere cu Mike Eman ta bringando pa Mike de Meza. Tur prueba ta mustra cu Mike Eman a laga Mike de Meza cay manera patia berde masha dia caba. Bueno, esaki no ta nada sorpredente si. Mike Eman ta haci tur esaki pa complace Gerlien cu a pone pia abou y laga sa cu Mike de Meza no ta bira minister. Mike Eman sa bon cu e tin cu sigui ranca na saya di Gerlien sino NO tin gobierno.

Gerlien Croes no ta pinta un boonchi cu Mike de Meza

Pueblo sa cu Gerlien Croes nunca a pordona Mike de Meza. Mike de Meza na su smaak y dilanti henter pueblo a tuma Gerlien haci den sala di Parlamento, durante un reunion publico cu full Aruba tawata sigui y esaki a causa cu Gerlien a bandona partido AVP. Gerlien a kere cu e tawata importante pa partido AVP pero nada ta mas importante cu mantene secretonan di Old Boys Network. Dia cu Gerlien a dicidi di sali, Mike de Meza lo a grita Gerlien masha formal den cas di partido y a causa un kiebro total entre nan dos. E kiebro aki ta asina intense cu 8 di Januari 2025 momento Gerlien a bira Presidente di Parlamento, Mike de Meza ta e unico Parlamentario cu NO a vota pa sostene Gerlien y e votacion a sali 20-0 y NO 21-0. Gerlien Croes sa esaki y ta evidente cu Gerlien Croes y Mike de Meza den un probabel sala di Ministerraad no lo funciona y p’esey tanto Gerlien Croes y Mike Eman ta maltratando Mike de Meza na ordo di dia. Enbes di nan tur dos bisa Mike de Meza e berdad den su cara cu nan no kier su persona pa varios rason y bise cu e NO a pasa screening ambos ta hunga rol di “yo no fui”. Consecuentemente awor Mike de Meza mester bay pasa berguensa den corte. Pa pone e cherry riba e bolo, Mike Eman mes a aproba den un reunion den Ministerraad pa busca un top abogado di Corsou pa acesora Gobierno den un caso contra Mike de Meza. Mi sa cu sostenedornan di AVP y di Mike de Meza no lo bira MEP nunca, pero mi ta spera cu e sostenedornan por habri nan wowo si y compronde e triki di Mike Eman kende a pasa Mike de Meza un spada fini fini y tactico den su lomba cual aparentemente Mike de Meza mes ainda no a compronde of kier compronde. Only time will tell!