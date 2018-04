Endy Croes (MEP): “Mervin Wyatt Ras ta lansa mentira riba Plan Social

Siman pasa Parlamento di Aruba a trata presupuesto 2018. Un reunion cu bay hopi intensivo unda reunionnan tabata dura alrededor di 15 ora pa dia non stop. Notabel tabata ta cu politiconan di AVP a mustra hopi zwak. Un oposicion debilita y moralmente na werki. Momento cu Parlamentarionan di Coalicion ta trece e berdadnan sunu riba mesa cu prueba den man, mayoria di oposicion ta bandona sala y ta bay den nan camber y ta permanece 5 pa 6 ora scondi scuchando e reunion via radio. A spera sigur un oposicion fuerte di e ex ministernan defendiendo nan causa, pero envano. Politiconan aki tabata “monster” tempo cu nan tabata den gobernacion unda nan mes tabata inverti miyones di pueblo pa nan compinchinan amigo manera Tera Group y Paxi di Patrick Paskel por a defende nan maneho desastroso den prensa. Asina nan tabata cumpra y maneha opinion publico.

Amateurismo den Politica

Awe hustamente cu e poder financiero ya no ta den nan man, nan ta haya nan mes ta sconde den fractiekamer y no tin e curashi pa para den Parlamento manera homber y muhernan balente pa debati y defende nan causa. Nan propio lider Mike Eman a laga tur cay manera patia “BERDE” y a opta pa tira serbete den ring y laga su secuasenan paga pa tur su erornan y wanta tur golpi den Parlamento. Mervin Wyatt Ras sinembargo durante e dianan fuerte di reunion a dicidi dado momento pa core bay graba un noticia cu Mark Espinoza den parlamento pa manda pa tur prensa manera e dicho popular na Aruba ta bisa, manera “shon cochi cayente” pa duna un declaracion cu Gobierno a presenta un Nota van wijziging pa kita 5.6 miyon di e Plan Social. Den tur su experencia, te hasta como presidente di Staten, e por a pensa cu lo tabata mas prudente pa laga Parlamento aproba cualkier nota di cambio pa despues e sali hiba oposicion. Tanten cu no vota pa cualkier nota esaki no tin ningun validez. E mester por sa miho toch? Pero que va! Aki Mervin Wyatt Ras a mustra su amateurismo den Politica. Tin hende ta gusta politica pero politica echt no ta gusta nan. Tin aspectonan mucho mas veridico cu enbes di hunga politica populista. Manera un gran mayoria di parlamentarionan di AVP ta cobra sin traha.

Fondonan den Plan Social

Un otro desaster ta e corupcion unda AVP a duna 2000 ontheffing creando un caos riba tereno laboral y unda 2000 Arubiano awe ta na cas sclamando pa un trabao mientras miembronan di AVP a bira miyonario riba lomba di pueblo. Akinan lo ta bon pa tende Mervin su opinion riba e dos aspectonan ariba menciona, pero riba asuntonan berdadero Mervin ta “muisstil”. Finalmente mester accentua cu Plan Social pa cu e maneho social lo ricibi 17 miyon den 2018 y un extra 17 miyon pa otro fase den cuadro di un maneho di 24 luna di acuerdo cu e Crisis Plan. Asina e gobierno nobo lo inverti pa rescata nos muchanan y nos pueblo. Nos mester felicita Minister Glenbert Croes pa su curashi y insistencia y henter Gobierno pa e gran cooperacion pa cu e field Social. Bisa Mervin bay gaña baca!!

Comments

comments