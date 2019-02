Endy Croes (MEP): Mike Eman (Land Aruba) a gasta 5 miyon na compania di mercadeo

Parlamentario Endy Croes no por a sigui Mike Eman su ponencia durante conferencia di prensa di AVP. Mike Eman kende tabata keiro na Hulanda a regresa y a bin cuestiona Ministerio Publico na un manera masha fini den e caso di Paul Croes. Mike a yama esaki un tragedia personal pa un famia pero den mesun rosea Mike ta yama esaki un caso hopi grave. Mike Eman a bisa tambe cu su gobierno no a stroba Ministerio Publico di haci nan trabao y ta spera cu e gobierno actual por actua igual den casonan cu lo mester wordo investiga.

Mira ken ta papia di integridad!

Mike Eman a papia di Integridad pa cu un organisacion politico. Parlamentario Endy Croes a keda asombra con Mike Eman ta papia di Integridad. Hustamente Mike Eman su gobierno y candidatonan di AVP den Parlamento e tempo aya a laga saca un artikel den dicho Ley unda a introduci mediante un amienda un parti cu ta bisa cu un politico mester wordo condena promer y despues por para su salario. Esaki AVP a cambi’e momento cu Paul Croes tabata deteni y asina a acomoda Paul Croes pa el a keda cobra un salario di minister desde maart 2017 te momento cu gobierno a bay cas na november 2017. Anto Mike Eman kier ple dilanti camara cu un cara de que yo no fui y papia di Integridad?

Mike, stop cu bo manipulacion

Mike Eman tabata sa di e caso di Paul Croes desde augustus 2015 momento cu Mike a instrui Nicole Hoevertsz pa yama Paul aden y confront’e cu tur locual tabata pasando. Pues Mike Eman a coopera pa tur locual cu a pasa entre 2015 y 2017. Anto Mike kier papia di integridad? Mike Eman kier shift e sentencia di hues y bent’e awe cu partido politiconan mester busca otro sistema pa yega na fondo y haci como sifuera cu ta pa e motibo ey Paul a wordo condena. Parlamentario Endy Croes ta suplica Mike Eman lesa e requesitoir di Ministerio Publico di 177 pagina completo y lesa e veredicto di hues di 70 pagina. Stop di manipula y stop di hunga cu e inteligencia di pueblo. Locual a pasa ta di un gravedad hopi halto y tur esaki a pasa den Mike Eman su presencia y Mike Eman tabata na altura precisamente kico tabata tumando lugar. Ken sa cu e tambe no lo a haya? Tempo lo mustra.

Pueblo a paga pa mercadeo di AVP

Mike Eman a yora cu mercadeo pa un partido politico ta grandi y hopi costoso. Mike Eman a lubida di bisa cu e mercadeo di AVP ta pueblo a pag’e. Tera Group a cobra 5 MIYON for di Land Aruba y 1.5 MIYON for di companianan estatal. Un tal Juan Sebastian Saldarriaga a cobra 27 mil florin pa luna cerca Mike henter aña 2017 pa solamente saca potret ora Mike tabata cana y bishita cas. Esaki no ta AVP a pag’e pero Mike a maniobra pa pueblo esta Land Aruba pag’e. Un tal Oscar Fernandez tabata tin contractnan di 31 mil pa luna den 2017. Ora mi wak e lista berdad mi mester duna Mike Eman rason pa promer biaha cu mercadeo ta hopi caro. Pero Mike Eman no a papia ful e berdad pasobra e no a bisa pueblo kende a paga tur e placanan aki na e hendenan aki pa Mike Eman por a campaña. Mike a papia di un level playing field pa partidonan politico. Con Mike Eman lo nomina locual e mes a haci? Sin papia di e desgracia financiero y e Mega Debe cu Mike a laga atras. Parlamentario Endy Croes terminando ta bisa cu ta prohibi pa lubida e desasternan cu Mike Eman y AVP a laga atras. No kere cu nos tin un toverstok pero nos ta trahando si cu nos curason na oido di e pueblo.

Comments

comments