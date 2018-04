Endy Croes (MEP): “Marlon Sneek mester un telraam pa prueba su mentira y manipulacion”

Parlamentario Endy Croes a baha pisa riba Sr. Marlon Sneek, lider di fraccion di AVP, durante e conferencia di prensa semanal di Fraccion di MEP diaranson ultimo. Di acuerdo cu Croes, el a scucha Marlon Sneek cu hopi cautela e dia anterior y no por compronde con un meneer di school por manipula y gaña un pueblo di e manera aki. Croes ta bisa alabes cu e tin duele di e muchanan cu a yega di haya les for di Sneek tempo cu e tabata meneer di school y ta teme cu e muchanan aki lo a wordo bruha. Sea Sneek tin sanger di Mike Eman den su curpa esta manipula y gaña ta bira nan hobby of Sneek berdaderamente ta “BOBO” y no por haci ni un rekensommetje simpel.

Reduccion di prima AZV

Pa locual ta regarda e crisisheffing (PPP heffing) di 2.5%, Coalicion y Minister Presidente a splica hopi cla cu lo compensa esaki pa nos pensionadonan y lo rebaha e prima di AZV cu awor ta 10.5% pa 6.5%. Esta un reduccion di 4%. Marlon Sneek y AVP den nan calculacion infantil kier pretende cu nos grandinan lo bay atras cu Afl. 83 florin. Corigiendo e splicacion eroneo aki, Endy Croes a presenta cu un “TELRAAM” di eerste klas pa regala e manipulador Sneek pa e por siña conta. A duna dos ehempel.

Pensioen di 2500 florin

Un ehempel di un pensionado cu tin un of mas pensioen halto cu ta alcansa Afl. 2500,-. Cuater porciento (4%) di e suma aki ta Afl.100,- cu e pensionado ta haya extra den su man. Supongamos cu e ta gasta Afl. 200 pa luna conservativo pa paga awa, coriente, huur, gasolin, seguro. E elementonan aki no lo tin e crisis (PPP) heffing den dje y no lo ta pagando riba esaki. Afl. 2500 – 200 ta keda Afl. 2300,-. Usando ful e suma restante aki na producto y servicionan cu e mester paga 2.5% heffing, un pensionado lo ta gastando extra 2300 x 2.5% cual ta suma Afl. 57.50 pa luna. Pues di e Afl.100 extra cu e pensionado ta ricibiendo di e reduccion di e prima di AZV di 4%, descontando Afl. 57.50 e ta haya extra den su man Afl. 42.50 pa luna cual ta igual na Afl. 510 florin pa aña.

Pensioen di 1100 florin

Si nos usa e mesun calculacionnan aki pa e 70% di pensionadonan cu ta cobra Afl.1100 pa luna esaki lo ilustra cu e pensionado aki tambe ta haya extra den su man Afl. 21.50 pa luna y pues Afl. 258 florin pa aña. Ilustrando asina cu e compensacion di 4% di prima di AZV den comparacion cu e (PPP) crisis heffing di 2.5% e pensionado lo no wordo afecta den su poder di compra. Alcontrario tempo cu Mike Eman y Marlon Sneek a introduci 2% di BAZV no a bini cu ningun pero ningun compensacion pa nos pensionadonan.

Catastrofe nacional

Na Marlon Sneek mi kier bisa lo siguiente. Coalicion aki a hereda un catastrofe nacional y pues un desaster sin igual. Un debe nacional cu a crece di 49% pa 93% den 8 aña di AVP. Marlon, bo persona a “grita” VOOR 8 aña largo den Parlamento aprobando y permitiendo tur e bagamunderianan aki enves di a eherce bo trabao di controla gobierno manera un homber y manera pueblo a spera di bo. Si bo a haci bo trabao debidamente bo por a scapa Aruba di e desaster aki. Pueblo mester bay paga pa aventuranan di PPP di Mike Eman y AVP na un suma di 80.5 MIYON pa mas di 20 aña largo cual ningun caminda tabata presupuesta. Mike Eman, bo lider a grita den Parlamento textualmente “Mi ta orguyoso di e debe. E debe t’ey pa nos tur bay pag’e den futuro”. E recibo di Mike Eman y bo deficiencia di haci bo trabao pa controla a yega pa Pueblo. Cu un dolor profundo na mi curason nos mester biba cu e realidad di PPP, esta “Pa Pueblo Paga” di acuerdo cu e filosofia di bo lider.

