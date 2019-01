Endy Croes (MEP): “Manera Hudas a traiciona Paul Croes pa proteha Benny Sevinger”

Parlamentario Endy Croes ta analisando hopi di cerca e caso IBIS unda Paul Croes ta aparece como e sospechoso principal. Mester bisa cu caso IBIS ta un caso grandi cual ta mustrando manera un caso cu no tin final di tantisimo cos cu a pasa cual sigur ta un berguensa inmenso pa Mike Eman y tur e sostenedornan di AVP. Con por ta posibel cu Mike Eman a laga e cos aki yega asina leu? Festival di TAPmento di telefon a duna e resultado final unda por a graba y scucha combersacionnan di masha hopi hende incluso Paul Croes cual lo conduci na castigo basta pisa cu Fiscal lo pidi e siman entrante aki pa diferente actor di acuerdo cu e documentonan cu nos por a lesa.

Paul riba e altar di sacrificio

Parlamentario Endy Croes sinembargo no por compronde con Mike Eman como tata di AVP y tata di tur su Ministernan a scoge – enbes di yama un Minister aden y dun’e guia y corigi a la force manera un bon tata ta corigi un yiu – a scoge pa entrega Paul Croes riba e altar di sacrificio. Locual Parlamentario Endy Croes ta lesando di tur e tapmentonan di telefon berdad ta duna indicacion di ta trata di un caso “horibel” nunca bisto y sigur no facil pa OM kende mester a scucha tantisimo combersacionnan pa converti y “match” esakinan cu “feiten” pa asina produci un caso y un castigo final. Parlamentario Endy Croes ta puntra su mes con Mike Eman y Dowers – kendenan mester a firma pa e tapmentonan – por a inicia y ta completamente na altura di kico ta tumando luga pa mas cu un aña, por ta sinta 2 bes pa siman den ministerraad cu Paul Croes trahando manera nada no a pasa, brasa otro, hari cu otro, bay tur receptie y bebe cu otro mientras boso sa bon bon cu boso tabata cobando e graf pa Paul Croes.

Traicion di Mike Eman

Parlamentario Endy Croes kier ta bon cla cu e no ta defendiendo Paul Croes pero e echo con Paul su amigo Mike Eman alabes su figura como tata ta traiciona manera Hudas a traiciona Hesus. Cu tur respet, su famianan awe kisas ta compronde e embergadura di e “traicion” di Mike Eman y AVP pa cu Paul Croes. Mike no por a yam’e aden na tempo? Mike por a scual e na tempo? Mike por a kita Paul for di su posicion pa corigie como hoben politico na tempo? No, pero Mike Eman y Dowers a scoge pa firma Paul su sentencia, pone microfon den dienstwagennan, y diferente otro caminda, tap telefonnan y pa mas cu un aña largo a lag’e bay horca su mes. Parlamentario Endy Croes den su analisis ta splica cu berdad ta trata di un caso grave sumamente grandi y complica y cu Mike Eman y Dowers ta bon na altura di e complehidad di e caso.

Fiesta cu placa di pueblo

Mike Eman ta bon na altura tambe di e limitacion na personal di Ministerio Publico y cu e caso aki lo mantene Ministerio Publico hopi pero hopi ocupa y asina despista Ministerio Publico di e caso “MONSTRUOSO” mes mes cu ta Benny Sevinger, Leoncita y demas “gansternan” den e asunto di tereno. Den e asunto di tereno MIYONES a move. Parlamentario Endy Croes ta accentua cu e caso di Paul Croes ta un “wake up call” pa tur politico pero e caso di Benny Sevinger momento cu esaki bin dilanti pueblo lo keda babuca di e sumanan miyonario y e manera ilegal cu terenonan, esta patrimonio di pueblo a wordo bendi door di e CLAN di AVP. Un grupo a enrikece nan mes bou di e maneho di Mike Eman y AVP. Prohibi pa lubida. Mientras abo e homber chikito mester sacrifica pa paga belasting y cumpli cu bo pais, politiconan di AVP tabata fiesta cu bo placa, esta placa di pueblo. AVP nunca mas!!!!!

