Endy Croes (MEP): “FMSA mester bin cay directamente bao di Gobierno mas pronto posibel”

Parlamentario Endy Croes ta siguiendo e desaroyo di gasolin hopi di cerca, ta sinti e preocupacion di pueblo y ta tene oido y dolor di pueblo cerca di su curason pa traha pa solucionnan berdadero. Na mesun momento ta comprendibel e ahuste di prijs debi na factornan internacional cual na Aruba nos no tin control riba dje. Di dos diaranson di cada luna ta ahusta e prijs basa riba e prijs di crudo internacional. Prijsnan di crudo a aumenta. Pues diaranson 9 di Mei ultimo a ahusta e prijsnan di combustibel basa riba prijsnan promedio di PLATTS US Marketscan (Gulf Coast) di 1 te cu 30 di April 2018 pa e siguiente periodo. Sinembargo no obstante esaki Parlamentario Endy Croes ta boga pa Gobierno explora den un forma di urgencia tur posibilidad pa traspasa FMSA (Fuels Marketing & Supplier Aruba) cual actualmente ta cay bou di RDA (Refineria di Aruba) pa un otro structura manera por ehempel Utilities pa asina gobierno por tin 100% control riba e compra di entre otro gasolin. No solamente esaki. Tin mas rason, segun Parlamentario Endy Croes. En realidad den MEP su programa 2017-2021 riba pagina 14 na capitulo Maneho Economico tin para cu lo “Explora e posibilidad di importa gasolin di paisnan den region, caminda prijs di gasolin ta mucho mas abao cu aki na Aruba”. Basa riba esaki Croes ta di pensamento, si Aruba tin e maneho di combustibel tanto gasolin y diesel 100% den su propio man unda Aruba por cumpra esaki den cualkier deal preferencial pa pueblo sin cu tin un tussenschakel sigur por logra un mihor prijs pa pueblo di Aruba. Parlamentario Croes ta sigui splica cu e Coalicion aki sigur ta para banda di pueblo y lo haci tur intento na beneficio di pueblo.

Parlamentario Endy Croes a expresa e deseo aki durante tratamento di presupuesto 2018 recientemente unda el a entrega un mocion alrespecto e tema aki. Pues awor ta urgi gobierno pa nos duna contenido na esaki pa por garantisa pueblo un alivio den futuro cercano alrespecto prijs di gasolin y diesel.

