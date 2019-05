Endy Croes (MEP): Desiree Croes a horta Lotto moralmente

Parlamentario Endy Croes a tuma nota di AVP-istanan raha sea coordinador of ex- Parlamentario cu ta dal saltonan mortal despues cu 3 Hues di HOF mas 5 Hues den Cassatie a duna Croes gana totalmente den e caso di Croes vs Ernst & Young. Ambos a declara y reconfirma cu Ernst & Young a comete un acto ONRECHTMATIG contra Croes door di traha un rapport basa riba mentira esta un rapport falso cual a wordo totalmente vernietigd.

Basa riba e veredicto aki cual a cay despues di 10 aña den corte na Hulanda Hogeraad pa 5 Hues por a tuma nota cu oponentenan kendenan a orchestra e ”set up” aki a bira loco y te hasta a cuminsa expresa nan mes na un manera masha vulgar riba nan Facebook.

Asina Desiree Croes ex Parlamentario di AVP a purba expresa su mes usando masha hopi palabra vulgar como un mal perdedor. Awor ta su propio casa Benvinda Da Sousa kende pronto tambe lo mester bay duna cuenta ta un di esnan cu a “set up” esaki siendo den Bestuur di Lotto y a firma tanto na Lands Recherche como contract cu Ernst & Young pa cu e investigacion haci e tempo aya. Lotto a malgasta riba 3 MIYON pa investiga mi persona. Un placa cu por a bay directamente den deporte. Dieptriest!!

Da Sousa, casa di Desiree a firma pa bende nos patrimonio cu CBN Canada traspasando operacion totalmente pa Canada unda Canada awe ta keda cu 23% di nos benta bruto cual antes tabata 8.25%. Esaki ta un “rip off” den dia cla y esaki ta un ladronicia di nos patrimonio di deporte. Tur esaki pa motibo di mismanagement. Ta un ladron of hipocrita so por a haci asina cu Lotto pa Deporte. Ora Desiree kier yama hende pa ladron e por wak den spiel y mira por ehempel e camaranan di siguridad di 72 mil florin cu a wordo instala na su propio cas cu placa di Lotto. Boso no tin berguensa of gevoel? Ja cu Desiree a pidi pe, nos lo percura pa keda informa pueblo alrespecto un cantidad di fechorianan di Desiree y Da Sousa. Caya a pidi caya lo haya!!!!

