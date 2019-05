Endy Croes lo entama un caso di daño y perhuicio contra di Ernst & Young

Diabierna atardi, ora cu a caba di pasa e caso, hopi cos a pasa den nan mente. Esakinan ta casonan cu bo ta biba cun’e, pa motibo cu un rapport ta wordo trata di un manera pa destrui un hende y bo por wak con e persona ta sufri, ta pensa maneranan pa mustra hues ariba inhusticianan cu a tuma luga.

Abogado mr. Ruiz y Sr. Croes a traha un Diabierna Santo ariba e caso aki. No ta asina cu por laga los di e caso, a formula e caso di tal manera pa mustra hues cu cosnan no ta klop. E caso a dura asina tanto, te cu cinco hues a confirma cu Sr. Croes tin razon. Y awo lo bay e siguiente fase, cu ta di bringa e caso mes cu ta e daño cu a wordo ocasiona contra di Sr. Croes.

Cinco hues a confirma cu loke a pasa den Corte di Apelacion, unda cu tres hues a dicidi, cu E&Y a actua malo.

Lo bay cuminsa un caso di daño y perhuicio contra E&Y. Desde diabierna, E&Y Aruba no tin nada mas di bisa. Nan abogado, mr. Patrick Brown, cu a haci e caso aki, tambe lo ta involucra, peromas tanto un abogado di seguro cu lo bay take over e seguro di e caso di nan, y lo bringa cu nan ponencianan. Y e suma cu lo bay pidi, pero tabata asina focus pa gana e caso aki, cu no tin un cifra den mente. Pero si cu e por ta un suma considerabel.

E unico caso cu tin aworaki, ta cuanto placa di daño y perhuicio. No tin limitacion ariba e suma cu ta pidi, pero aki no ta Merca.

E&Y no tin caminda di cana, e parti caminda cu mr. Ruiz a mustra cu a mustra un caso ilicito contra di Sr. Croes, esey ta cera. E unico caso cu tin awo ta, cuanto placa di daño y perhuicio Sr. Croes lo tin di haya. Perdida di trabou, daño psicologico. Manera bisa caba, 24ora.com, cada oportunidad cu e tin pa saca Sr. Croes, ora di haci un entrevista riba cualkier ley, ta uza potret di Sr. Croes den boei, siendo cu nan por tin otro potret.

E daño cu E&Y a ocasiona na Sr. Croes, 10 aña despues, ainda ta bibo cerca Sr. Croes, ya cu 24ora.com cu a pesar di cu e caso penal a wordo kibra, prome cu el a cuminsa, Sr. Croes a gana e caso di apelacion y tambe den Casacion, toch e unico potret cu ta wordo uza di Sr. croes, ta di dje den boei. E daño ocasiona ta ireparabel. Y ni maske cuanto placa Sr. Croes haya, e daño semper lo keda. E 10 dia cu a bay cera, no ta kita mas. Niun cantidad di placa no ta kita e daño, e ta ireparabel.

Pero e focus tabata pa gana den casacion y pa despues concentra ariba otro.

Ironia ta cu e mesun hunta di directiva aki ta esun cu a duna opdracht na Sr. Croes. E focus tabata ariba e rapport, no por exclui cu pasonan lo por wordo tuam contra di e hutna di directiva, pero e focus ta pa kibra e rapport y den e luna cu ta bin, lo bay evalua cualke otro pasonan cu por tuma contra di otro instancianan.

Directiva di Lotto a join contra di E&Y, pa perhudica Sr. Endy Croes. Tabata palabranan di Abogado mr. Anthony Ruiz, den caso di Sr. Endy Croes contra di E&Y.

