Endy Croes: Benny Sevinger lo mester presenta “geboei” pa huramenta of Gobernador lo mester hurament’e den KIA

Parlamentario Endy Croes ta splica cu Aruba banda di ta pasando den su pio momentonan di un crisis mundial esta Covid 19 cual lo bay den historia, ta preparando pa bay pasa den e berguensa nacional di mas grandi. Esaki tin di haber cu 25 di juni ultimo Aruba a celebra democracia atraves di un elecion democratico. Sinembargo Mike Eman a core campaña pidiendo su votadornan pa sostene ex minister di AVP Benny Sevinger kende ta deteni na KIA na Santo Patia cu acusacionnan hopi grave di corupcion. No obstante esey votadornan di AVP a sostene Benny pa e por a saca su mes como Parlamentario.

Benny Sevinger cu e resultado aki lo bira Parlamentario como cu no tin un ley pa screen Parlamentario manera si ta e caso pa cu Minister. E acusado di corupcionnan monstroso pa cu terenonan di pais Aruba como sospechoso mayor lo huramenta mientras e ex Alto Inspecteur di Polis Robert Candelaria number 8 riba lista di AVP lo perde su posicion den Parlamento pa Benny drenta. Crioyo den pueblo n’e corupto paden y e polis pafor. E señal cu nos ta manda pafor pa nos comunidad pero tambe internacional ta totalmente robes. Kico ta opinion di demas votadornan di AVP? Only in Aruba?

Diahuebs 8 di Juli ta un dia historico cu lo laga un nubia scur:

Artikel III.14 di nos Staatsregeling ta reglamenta cu dentro di 3 luna Staten nobo mester huramenta. Pues diahuebs awor 8 di Juli pa partido MEP e promer 9 candidatonan di acuerdo cu numeracion riba lista lo huramenta como miembro di Parlamento nobo. Esaki lo keda asina te momento cu gobierno wordo forma unda esnan cu lo bira minister lo pidi nan retiro pa demas miembronan nobo huramente di acuerdo cu nan numeracion. Den caso di Benny el a saca su mes y pa e motibo ey e lo huramenta lagando Candelaria pafo di Parlamento. Tristo ta cu den 4 aña Benny no a atende ningun reunion di comsionnan fiho y masha poco reunion den parlamento pero tabata cobra mescos cu tur otro cu si a traha. Awor ta opta pa sigui cobra su salario completo mientras e ta cera den KIA. AVP no solamente ta un partido corupto den pensamento pero ta corupto te den nan higra, Endy Croes ta termina bisando. No ta pornada Benny a grita I don’t give a damn!

Comments

comments