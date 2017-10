Endy Croes apunta un biaha mas den Comision Hall of Fame WBSC

Sr. Endy Croes a continua cu trabounan grandi riba plataforma internacional representando Aruba. Desde nos coresponsal na Botswana Africa por a compronde cu reunionnan ta den ful swing. Diaranson tabata tin e prome Board Meeting preparando pa e Congreso final unda a trata masha hopi puntonan interesante pa cu desaroyo di softball. Board a tuma diferente decisionnan cual lo mester wordo aproba finalmente pa Congreso. Entre otro lo pidi aprobacion final di Congreso pa softball internacional cuminsa organisa campeonato mundial den categoria “Under 16 Girls”. Esaki a wordo aproba unanimamente. Asina lo cumpli cu e vision di Comittee Olimpico Internacional pa hiba e desaroyo mas dentro di nos hubentud. Alabes prome reunion di comision Hall of Fame a tuma luga y a logra induci 14 atleta y of dirigente di rond mundo riba e lista di Hall of Fame. Nan reconocimento oficial lo bini mas adelante. E comision tabata consisti di Andree Overbeek ( Hulanda), Mashito Matsetela (South Africa), Hiromi Tokuda ( Japon), Tony Giles ( New Zeeland), Tony Morales(Colombia) y Endy Croes ( Aruba). E comision aki mester revisa y repasa tur e logronan di cada nominadonan y finalmente controla si nan ta cumpli cu e criterio estableci den reglamentonan oficial di WBSC Softball. Finalmente e nombernan cu SI a pasa e screening y cumpli cu criterio a wordo aproba pa dicho comision y lo wordo presenta diasabra awor durante e Congreso oficial pa ratificacion pa asina oficialmente nan por drenta Salon di Fama. Trabounan a continua den comision di “equipment and regulations” unda Chipen Chirino ta atendiendo esaki y alabes Endy lo atende cambio nan di reglamento den comision di reglamento. Contactonan a wordo realisa cu presidentenan nobo di diferente pais unda Aruba ta ricibiendo hopi sosten pa intercambionan di weganan di fogeo pa mehora nos seleccionnan nacional. Trabounan ta hopi pero Aruba ta al dia cu ultimo desaroyonan y lo percura pa aplica nan mesora na Aruba.