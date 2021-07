End Child Abuse ta lamenta cu nan no ta hayando oido

Stichting End Child Abuse y Grupo Ta Basta, ya for di basta tempo ta buscando atencion no solamente di comunidad, pero en particular gobierno y tambe gobernador.

Awo na ocasion cu tin un parlamento nobo, Mijenou Tromp, presidente di e fundacion y representante di Grupo Ta Basta, a bin dilanti pa asina laga nan sa cu nan tey y kier sinta dialoga pa mira kico lo bay sosode.

E ta comenta cu aña pasa dia 3 di juli a organisa un manifestacion caminda cu 3500 persona tabata presente pa entrega nan peticion di 18 punto na parlamento, gobernador y gobierno. Sinembargo te dia di awe a ripara cu e puntonan aki no ta hayando e atencion y prioridad manera mester ta.

A nota cu a entrega un carta na gobernador cu tabatin 5 mil firma, cu casi di biaha si a haya oido, pero e carta di e fundacion entrega cu 12.500 firma ainda no a haya e oido manera debe ser.

Pero si a duna atencion na e peticion pa screening di tur politico manera debe ser, e asunto cu a trece dilanti no lo tabata un problema mes.

Tur acto condenabel merece atencion y prioridad. No solamente asuntonan di corupcion pero tambe asuntonan di abuso sexual di menor cu ta keda marca pa nan bida henter, specialmente door cu e sistema mes no ta duna e sosten y apoyo cu nan merece y tin mester di dje.

Grupo Ta Basta y Fundacion End Child Abuse tey pa traha cu tur politico, parlamentario y minister cu tin bienester di nos muchanan na prome luga y cu ta demostra esaki, pa medio di nan accionnan.

A entrega cinco carta caba y ta cla pa traha cu cualkier persona cu ta dispuesto pa traha riba dje y no lo laga e topico aki muri, segun Tromp.

Lo ta un temporada cu mester corta pa motibo di e situacion financiero, cual a comprendibel, pero no por permiti cu e situacion aki por bay riba ‘back burner’ pa salba nos economia.

‘Nos muchanan tambe ta nos futuro y si nos laga nan bay perdi, ta nos mes nos ta laga bay perdi asina,’ segun Mijenou Tromp.

Tromp a sigui menciona cu tin algun miembro di parlamento a tuma contacto cu nan, pero e cantidad aki ta minimo.

Tambe a haya introduccion na e plan di Sociaal Crisis Plan (SCP), cu ainda tin hopi buraco aden y ainda falta hopi trabao riba dje pa e por ta algo di berdad cu por tey pa yuda e muchanan.

Manera cu ta conoci, Family Justice Center ainda su portanan no a habri y no ta activo. Ayudo psicologico tambe ta hopi stagna. E proceso huridico pa yega corte manera mester ta, ainda no ta manera debe ser. Ta puntonan importante y primordial cu tin cu keda enfoca riba dje. Tambe ta pidi pa pueblo keda tuma atencion na Grupo Ta Basta. Sigui nan riba nan pagina di Facebook. Awo cu tin un parlamento y gobierno nobo, tin mester di nan bos, pero tambe bos di pueblo su tras pa nan sa cu e grupo ta motiva y kier atencion di parlamento y gobierno nobo riba e tematica aki.

