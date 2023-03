Despues di algun dia di training intensivo, 20 encuestador di STEPS ta cla pa subi caya y cuminsa haci bishita na diferente cas rond Aruba. E meta ta pa logra colecta informacion for di un total di 5112 ciudadando entre edad di 18 cu 69 aña relaciona cu nan salud, estilo di bida y salud mental. E informacion colecta lo bay yuda departamentonan y tambe instancianan di salud pa por acualisa nan maneho y traha riba programanan di prevencion mas dirigi riba e factornan di risico cu por conduci na malesanan cronico no transmitibel cu e investigacion aki lo señala.

E encuestadornan di STEPS lo ta trahando durante diferente orario di dia y den weekend, na momento cu un encuestador di STEPS 2023 yega na un cas esaki lo yega uniforma y cu su identifacion. E encuestador lo puntra cuanto persona entre edad di 18 cu 69 aña ta biba na e adres y e programa lo selecciona 1 persona pa participa activamente.

STEPS ta consisiti di 3 paso (STEPS):

1. Entrevista cu un encuestador (contesta pregunta)

2. Midimento fysico

3. Test di sucu y colesterol den sanger

E prome paso di STEPS ta pa contesta den forma di un entrevista diferente pregunta relaciona cu salud (stap1). Despues di e entrevista lo sigui cu midimento di peso, largura, heup, cintura y presion (stap2). Pa test di sanger (stap3) ta nesesario pa e ciudadano ta na yuna pa cual motibo e encuestador lo invita e persona cu a participa pa presenta e siguiente dia of un otro dia na DVG su edificio situa na Caya Ing Roland Lacle #4 (ex laboratorium) na Oranjestad of na IBISA San Nicolas pa por haci e testnan di sanger nesesario. E dos localidadnan aki unda por haci test di sanger lo ta habri di dialuna pa diabierna for di 6:00 pa 9:00 di mainta y riba diasabra y diadoming nan lo ta habri for di 7:00 pa 10:00 di mainta. Pa ciudadanonan cu no tin transporte y no por acudi na un di e localidadnan aki, lo tin enfermeranan cu lo por presenta na cas pa haci e testnan di sanger.

Si bo wordo aserca no duda, participa

Pa mas informacion like nos Facebook page Directie Volksgezondheid DVG Aruba, Follow nos riba Instagram directie_volksgezondheid_aruba, subi nos website www.dvg.aw, yama nos na 5224200 of mail nos na [email protected]