Entrante 24 di oktober 2025, Oficina Central di Estadistica (CBS) conhuntamente cu Departamento di Labor y Investigacion (DAO) y Banco Central di Aruba (CBA) lo ehecuta e Encuesta di Forsa Laboral 2025 (EFL2025). E EFL2025 tin como meta principal pa haya un bista detaya y actual di e mercado laboral di Aruba. Tambe lo colecta informacion di e caracteristicanan di personanan cu ta participa y di esnan cu no ta participa na e mercado laboral. Di e forma aki por haci analisis profundo di e composicion di e mercado laboral di Aruba y tambe por compila indicadornan importante, manera e.o. e tasa di empleo y desempleo na Aruba, e grado di participacion di hende homber y hende muhe na e mercado laboral y e nivel di educacion di esnan cu ta emplea y no ta emplea.
Encuesta telefonico
Hogarnan cu a participa na Censo2020 y na EFL2023 y cu a indica di kier sigui coopera cu encuestanan di CBS lo ricibi un yamada door di un encuestador(a). E encuestador(a) lo haci e encuesta telefonicamente. E grupo di encuestador(a) lo tuma contacto cu e hogarnan via telefoon den siman y den weekend entre 8 or di mainta pa 8 or di anochi. E hogarnan lo ricibi yamadanan di e siguiente numbernan di telefoon: 6997910, 6997911, 6997912, 6997913 ,6997914, 6997915, 6997916, 6997917
E cuestionario di EFL2025
Na comienso di e cuestionario lo haci algun pregunta basico na tur persona den e hogar. Despues, lo sigui cu preguntanan specifico tocante e forsa laboral. E preguntanan aki lo wordo haci solamente na personanan di 15 aña bay ariba. E motibo tras di esaki ta cu segun prinicipionan di e Organisacion Internacional di Labora (ILO), tur persona 15 aña bay ariba ta wordo considera como parti di e forsa laboral di un pais. Mester enfatisa cu e ta sumamente importante pa tur persona di 15 aña of mas participa na e encuesta, sea nan ta emplea, no emplea of nan no ta activo riba e mercado laboral (por ehempel pa motibo cu nan ta mucha bayendo scol of den caso di adultonan mayor cu ya nan ta pensiona). Di e forma aki por haya un bista completo di tur esnan cu ta forma parti di e forsa laboral di Aruba.
E cuestionario ta contene preguntanan riba e temanan di importancia pa e mercado laboral, entre otro: educacion, funcion, sector na unda ta emplea, orarionan di trabao, etc. E aña aki lo tin algun pregunta extra cu ta relata na contenido di funcion, oportunidad di crecemento laboral y seguridad na pia di trabou.
Privacidad
Mester enfatisa cu tur informacion lo wordo procesa anonimamente y lo wordo publica solamente den forma agrega. E informacion agrega lo yuda esnan encarga cu stipulacion y ehecucion di maneho riba tereno laboral pa haci esaki cu mas efectividad y usando datonan actual di Aruba. E informacion lo sirbi tambe pa informa esnan den sector priva como tambe esnan den sector di enseñansa y investigacion, y e publico en general di e desaroyonan mas recien riba e mercado laboral di Aruba.
E privacidad di cada hogar y cada persona cu ta participa na e EFL2025 ta wordo garantiza pa e team di investigacion (CBS, DAO y CBA). E informacion colecta lo contribui na duna un bista completo di e desaroyonan actual riba e mercado laboral di Aruba. Pesey e participacion di cada hogar y cada persona cu wordo acerca pa nos team di encuestadornan ta esencial!
Nos ta gradici tur hogar y tur persona di antemano pa nan participacion na e EFL2025. Pa mas informacion tocante e Encuesta di Forsa Laboral 2025 por tuma contacto libremente cu e team di CBS/DAO di dialuna pa diabierna durante ora di oficina (7:30 am – 4:30 pm), na number di telefoon 524-7433/523-7720 of por manda un e-mail na [email protected] of via [email protected]