Entrante 15 di september 2023 te cu fin di october 2023, Oficina Central di Estadistica (CBS) conhuntamente cu Departamento di Labor y Investigacion (DAO) y Centrale Bank di Aruba (CBA) lo ehecuta e Encuesta di Forsa Laboral 2023 (LFS2023). E LFS2023 tin como meta principal pa haya un bista detaya y actual di e mercado laboral di Aruba. Tambe lo colecta informacion di e caracteristicanan di personanan cu ta participa y tambe di esnan cu no ta participa na e mercado laboral. Di e forma aki por haci analisis profundo di e composicion di e mercado laboral di Aruba y tambe por compila indicadornan importante, manera e.o. e tasa di empleo y desempleo na Aruba, e grado di participacion di hende homber y hende muhe na e mercado laboral y e nivel di educacion di esnan cu ta emplea y no ta emplea.

Un total di 4.050 hogar lo wordo bishita

Un team di 27 encuestador lo acerca un total di 4.050 hogar cu a wordo selecciona for di e base di datonan di adres di CBS. E hogarnan aki ta parti rond di Aruba. Encuestadornan lo acerca hogarnan individualmente durante di un periodo di 6 siman. Cuminsando for di 8’or di mainta encuestadornan lo ta hasiendo encuesta te cu 8’or di anochi. Na momento di acerca un hogar, un encuestador mester identifica su mes cu un badge. Riba e badge aki tin su nomber, su potret, e logo di CBS, DAO, CBA y e LFS2023. Tur encuestador lo haya tambe un poloshirt cu e logo di LFS2023. Si acaso un encuestador no tin e poloshirt di LFS2023 bisti, semper e por identifica su mes cu e badge.

E cuestionario di LFS2023

Na comienso di e cuestionario lo haci algun pregunta basico na tur persona den e hogar. Despues, lo sigui cu preguntanan specifico tocante e forsa laboral. E preguntanan aki lo wordo haci solamente na personanan di 15 aña bay ariba. E motibo tras di esaki ta cu segun principionan di e Organisacion Internacional di Labor (ILO), tur persona 15 aña bay ariba ta wordo considera como parti di e forsa laboral di un pais. Mester enfatisa cu e ta sumamente importante pa tur persona di 15 aña of mas participa na e encuesta, sea nan ta emplea, no emplea of nan no ta activo riba e mercado laboral (por ehempel pa motibo cu nan ta bayendo scol of, den caso di adultonan mayor, ya nan ta pensiona). Di e forma aki por haya un bista completo di tur esnan cu ta forma parti di e forsa laboral di Aruba.

E cuestionario ta contene preguntanan riba e temanan di importancia pa e mercado laboral, entre otro: educacion, funcion, sector na unda ta emplea, orarionan di trabou, etc. Un tema nobo cu a wordo inclui den e cuestionario di e LFS2023 ta e balansa entre trabou y tempo liber/tempo pa famia. E cuestionario lo wordo completa den un forma digital (pa medio di un tablet).

Privacidad

Mester enfatisa cu tur informacion lo wordo procesa anonimamente y lo wordo publica solamente den forma agrega. E informacion colecta lo yuda esnan encarga cu stipulacion y ehecucion di maneho riba tereno laboral pa haci esaki cu mas efectividad y basa riba datonan actual di Aruba. E informacion colecta tambe lo sirbi pa informa esnan den sector priva como tambe esnan den sector di enseñansa y investigacion, y e publico en general di e desaroyonan mas recien riba e mercado laboral di Aruba.

E privacidad di cada hogar y cada persona cu ta participa na e LFS2023 ta wordo garantiza pa e team di investigacion (CBS, DAO y CBA). E informacion colecta lo contribui na duna un bista completo di e desaroyonan actual riba e mercado laboral di Aruba. Pesey e participacion di cada hogar y cada persona cu wordo acerca pa nos team di encuestadornan ta esencial!

Nos ta gradici tur hogar y tur persona di antemano pa nan participacion na e LFS2023. Pa mas informacion tocante e Encuesta di Forsa Laboral 2023 por tuma contacto libremente cu e team di CBS/DAO di dialuna pa diabierna durante ora di oficina (7:30 am – 4:30 pm), na number di telefoon 524-7433/523-7720 of por manda un e-mail na [email protected] of via [email protected]