Departamento di Labor y Investigacion (DAO), Oficina Central di Estadistica (CBS) y Centrale Bank di Aruba (CBA) kier a informa cu a extende e periodo pa yena e cuestionario di e Encuesta di Forsa Laboral (EFL 2021) te cu diadomingo 12 di december.

Te cu dialuna 29 di november 2021, un total di 2.704 hogar a yena e cuestionario. Esnan cu ainda no a completa e cuestionario online via di e link cu a wordo manda via e-mail, lo ricibi un recordatorio entrante awe 30 di november 2021. Nos ta pidi encarecidamente pa controla e e-mail box y tambe e junk of spam box pa verifica si a ricibi un e-mail di CBS. E e-mail a wordo manda for di [email protected] Tin oportunidad pa yena e cuestionario te cu diadomingo 12 di december 2021.

E cuestionario ta facil pa yena. Simplemente click riba e link inclui den e e-mail y e cuestionario ta habri pa por cuminsa contesta e preguntanan. No lubida na final pa click riba e sign di FINISH pa asina e formulario wordo entrega digital.

E encuesta mester wordo yena pa tur persona den e hogar. Esnan di 15 aña bay ariba lo haya preguntanan relata na educacion, labor y entrada segun principionan di e Organisacion Internacional di Labor (ILO) ya cu nan ta wordo considera como parti di e forsa laboral di un pais.

Esnan cu tin pregunta, of tin duda den kico pa contesta na algun pregunta, of esnan cu ta desea di haña un yudansa pa yena e cuestionario, por yama e Helpdesk di EFL 2021 na: 524 7400 (bo persona lo wordo yama bek!) of por manda un e-mail na: [email protected]

E team di EFL2021 ta telefonicamente disponibel pa contesta cualkier pregunta cu tin, y tambe nan por asisti den e yenamento di e cuestionario. Nan lo ta disponibel di dialuna pa diabierna for di 8:00am – 12:00pm y di 2:00pm pa 8:00pm, den weekend for di 12:00pm pa 06:00pm na number di telefon: 524 7400 (puntra pa e team di EFL 2021). Si yama y e liña ta ocupa, sigui haci intento pa haya un persona na liña. Tambe por manda un e-mail na: [email protected] cu bo preguntanan, of pa solicita pa un cita pa yena e cuestionario via telefon.

Privacidad

Tur informacion lo wordo procesa anonimo y lo ser publica solamente den forma agrega. E privacidad di cada persona y hogar ta wordo garantisa pa DAO, CBS y CBA. Nos ta gradici bo persona di antemano pa bo participacion na e EFL 2021.

