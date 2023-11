Oficina Central di Estadistica (CBS) ta anuncia e comienso di e Encuesta di Entrada y Gastonan 2023-2024. E encuestaaki ta sumamenteimportanteya cu e informacioncolecta lo wordousa pa, entre otro, determina e macuto di comprasribacual CBS ta monitorea e prijsnanna Aruba pa asina por determina e inflacion. A base di e gastonan di tur e hogarnanencuesta, ta calculatambe e peso di cadaproducto y/of serviciocumpra.

E encuestaakitambe ta duna un bistaamplio di e entrada y gastonan di hogarnanna Aruba y pa es motibo di e situacioneconomico y financiero di noshogarnan. Di e forma aki por dunacontestanapreguntananrelatana e situacion actual di hogarnanna Aruba comotambe por haci un calculacionnobo di bestaansminimumna Aruba.

E preguntananinclui den e Encuesta di Entrada y Gastonan 2023-2024 y tambe e forma di conduci e encuestaaki ta basaribastandaardnaninternacionalprescribi pa Nacionnan Uni. Cadaproducto y serviciocumpra door di hogarnan tin nan mesuncodificacion cu ta facilita e procesamento di e datonan y tambe e comparacion di datonanriba un nivelinternacional.

E encuesta lo cuminsadiaranzondia 15 di November 2023 y lo tin un duracion di un aña. Durante e periodo di encuesta, CBS tin como meta pa entrevista un total di 2000 hogar. Pa por logra e meta aki, cadalunanosencuestador(a)nan lo aserca 200 hogar. En total tin 20 encuestador(a) cu lo ta naencargo pa conduci e entrevistanan y cadalunanan lo wordoasigna un area specifico pa haci e encuesta. Eareananakita parti over di full Aruba pa asina por haya un bistarepresentativo di tur tipo di hogarcu ta residencia den tur area di Aruba.

E encuesta di Entrada y Gastonan ta encera 2 parti:

1. Hogarnanparticipante lo wordopuntrapacontestaalgunpreguntanantocantegastonan cu e hogar a hacidurante e 12 lunanan cu a pasaprome cu e encuestaaki. E cuestionarioakita digital y lo wordoyenapa e encuestador(a) pa medio di un tablet.

2. Hogarnanparticipante lo wordopidipayena un Buki di GastonanDiario. Den e bukiaki tur gasto di tur miembro di e hogarmesterwordoyenapa unperiodo di 2 siman. E encuestador(a) lo dunainstruccionna e hogarnan con pa yena e buki y tambe lo asistiden eyenamenato diesaki.

Encuestador(a)nan a hayaun training extensivodi CBStocante e metanan principal di e Encuesta di Entrada y Gastonan 2023-2024, e formularionan cu mesterwordoyena y e proceduranancu tin cu tenenacuentadurante di e ehecucion di e encuesta. Asinaencuestador(a)nan tin tur informacion cu nan por brindanahogarnanselecciona. Tur encuestador(a) di CBS tin un badge y un uniform pa identifica nan mesdebidamente. Si acaso un encuestador(a) no tin su uniform bisti, semper e lo por identificasumes cu su badge.

Ta bon pa tenenacuenta cu pa facilita e trabao di colecta e informacion di e hogarnanparticipante, e hogarnan por prepara e siguienteinformacion:

• E ultimo recibo di awa, coriente, gas y telefoon;

• Informacion di hipoteca (siesaki ta aplicabel pa e hogar), incluyendoe sumaora a ricibiesaki, e sumapagana 2022 y e interespagana 2022;

• Informacion di seguronan cu a wordopagadurante di e ultimo aña;

• Informacion di e entrada bruto y netto di e ultimo luna di tur miembro di e hogar.

Oficina Central di Estadistica y tur encuestador(a) cu ta traha pa Oficina Central di Estadistica ta mara pa ley naprivacidad di datonanobteni. Oficina Central di Estadistica ta garantisa e anonimidad di e datonan individual di tur esnan cu a participana e Encuesta di Entrada y Gastonan. E datonan lo wordoanalisa y publica na forma agrega for di cualningun persona of hogar por wordodistingui.

E encuestaaki ta sumamenteimportanteya cu a base di e datonancolecta ta calcula,entre otro, cu exactitud e inflacion, esta e subida of bahadadi e prijs di productonan y tambe ta haya un bistadetaya di e entrada y gastonan di hogarnanna Aruba. Na banda di esaki, hogarnanmes lo beneficia di nan participacionna e encuestaya cu nan mes lo haya un bistadetaya di “Na unda nan placa ta bay”.

OficinaCentral di Estadistica ta pidi cooperacion di tur hogar cu wordo aserca pa un di nos encuestador(a)nan, pa por fabor coopera cu e encuesta aki.E exito di e encuesta di Entrada y Gastonan2023-2024 ta depende di e cooperacion di un y tur.

Pa cualkierpregunta di e Encuesta di Entrada y Gastonan 2023-2024, por tumacontacto cu Oficina Central di Estadistica, duranteoranan di oficinana 524-7433, y puntra pa cualkiermiembro di e team di e encuesta. Tambe por manda un e-mail [email protected]