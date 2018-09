Encuesta di cuido di dokter di cas

Durante e lunanan di september y oktober 2018, Oficina Central di Estadistica lo bishita un total di 1100 hogar en conneccion cu e Encuesta di Cuido di Docter di Cas 2018.

Tambe lo bishita e oficina di docternan di cas pa entrevista un total di 800 persona den e sala di espera. Solamente lo entrevista personanan di 18 aña di edad of mas y cu tin un seguro medico via di AZV.

E meta di e estudio aki ta pa haya sa con personanan na Aruba ta pensa di e cuido medico cu ta wordo duna na Aruba y muy especialmente e cuido duna door di docternan di cas.

Cu e estudio aki ta spera di haya informacion pa sigui mehora e cuido cu ta wordo ofreci. E estudio aki ta trata temanan relata na e opinion di e personanan encuanto e cuido medico general, pero tambe e cuido ofreci door di docternan di cas y otro servicio medico.

E investigacion aki ta wordo haci door di Oficina Central di Estadistica (CBS), conhuntamente cu e instituto di investigacion NIVEL di Hulanda. E investigacion ta conta cu e cooperacion di e Associacion di docternan di cas (HAVA).

E investigacion aki a cuminsa oficialmente dia 6 di september y ya caba a entrevista 175 persona den hogarnan selecciona y 179 persona den e sala di espera di docternan di cas. CBS ta pidi cooperacion di e comunidad di Aruba pa sigui coopera cu e encuesta di Cuido di Docter di Cas 2018.

E encuesta ta uno cortico pero importante. Un encuestador di CBS lo aserca e hogarnan selecciona y/of e personanan den e sala di espera di docternan di cas pa haci un entrevista. E encuestadornan di CBS lo tin un badge cu nan nomber y e stempel di Oficina di Estadistica.

Mester enfatisa cu e informacion obteni lo wordo procesa di un manera completamente anonimo y lo wordo usa unicamente pa genera estadistica agrega for di cual ningun persona of instancia por wordo distingui. E resultadonan lo wordo presenta na publico en general. Tur encuestador envolvi ta obliga pa ley di tene secreto tur dato confia na nan.

Oficina di Estadistica ta conta riba bo(so) cooperacion pa haci e investigacion aki un exito.

Si ta deasa di ricbi mas informacion por tuma contacto cu CBS via telefon, durante oranan di oficina, na number: 524 7433 y puntra pa un miembro di e team di Encuesta di Cuido di Docter di Cas 2018 of via e-mail na [email protected]

