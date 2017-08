Encuentro Politico ta pa e “Swinging Voter” sa mas

Sra. Queeny Bergen di e grupo di Millenial’s Young Professionals a splica un poco over di e encuentro cu politiconan, cu nan ta organisando, cu segun Sra. Bergen, no ta un debate. E ta amplia mas ariba esaki.

E grupo a dicidi di haci’e un poco diferente, ya cu nan ta haci’e cu cada partido apart. Idea tras di esaki ta cu e partido ta scoge cual ta e candidatonan cu nan ta manda, basa riba e preguntanan cu e grupo ta manda pa e politiconan. Un debate ta hopi trabao y ta tuma hopi tempo pa organisa. Nan tabata tin varios boluntario cu tabata yudanan. E ta mas un encuentro y no un debate. Cada partido ta manda cuater tema, cualnan ta Educacion, Medio Ambiente, Deporte y Cultura y problemanan social. Esaki ta topiconan cu hopi hende ta sinti cu no a bay mas profundo di dje. A kies a topiconan mas pidi.

E prome encuentro tabata cu MEP, y Sra. Bergen ta haya hopi bon cu nan a bin, bon prepara y el a bay hopi netjes. Esaki ta loke nan ta bisa cu mesun cos cu nan a haci cu debate, nan por a bin cu mayoria di 10 hende. E idea ta pa e swingvoters, dus esunnan cu no sa pa ken nan ta vota, pa nan por haya sa mas.

Publico den sala, y esunnan pafo tambe por a haci pregunta, via un codigo, cual ta un tecnologia cu nan ta uzando. Esey ta bon ya cu e persona por keda anonimo tambe.

Tin maximo 30 luga, ticket ta costa 5 florin. E ta bay Live, y despues di e encuentro e publico por a papia personalmente cu e candidatonan. Despues di tur e debatenan cu tabata tin, toch ainda tin hopi Young Voters cu no sa pa ken nan bay vota. E Millenialnan ta admira tur otro organisacion cu ta purbando di yuda pa trece e informacion na esunnan cu te ainda no sa pa ken pa vota ainda. E organisacion ta spera cu esaki, dus e encuentro politico lo por yuda un poco mas, ya cu bo por sera conoci cu e candidatonan y no unicamente e lidernan, segun Sra. Queeny Bergen, di e grupo Millenials.