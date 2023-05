Na Biblioteca Nacional Aruba na Playa lo tin riba diahuebs 11 di mei di 6 or y mei atardi pa 8’or anochi, un combersacion y recital di entre otro poetananan di Peru, Chile, Venezuela y Puerto Rico. Lo dialoga riba editorialnan di poesia na Puerto Rico y con nan ta publica apesar di recurso limita y crisis existente. Specialmente amantenan di poesa y literatura ta keda cordialmente invita pa experencia y participa na e encuentronan artistico y educativo

Entre 9 y 18 di mei awor Aruba ta anfitrion di poetanan contemporaneo local, regional y internacional. Ta trata di un intercambio cultural y literario cu atencion pa lenga minoritario y uzo inovativo / experimental di idioma, specialmente den poesia.

Dia 9 y 10 di mei awor di 7’or y mei pa 9’or di anochi, Museo Arqueologico Nacional Aruba (MANA) ta cede di diferente actividad. E prome anochi den Hardin mi Wela, tin un homenahe na Nydia Ecury. Un artista special invita ta su yui Caresse Isings kende ta un escultor y poeta teatral. Poetanan di entre otro, Chile y Puerto Rico lo recita obranan di Nydia pa prome biaha na Spaño.

Ademas lo tin introduccion di e publicacion “Caracolas y Truenos del Caribe Holandes” na encargo di Jamila Medina Ríos. Sra Jamila ta un poeta y academico di Cuba y ta specialisa den literatura Cubano di exilio. Sra. Jamila a colabora cu e prome traduccion na Spaño di Nydia Ecury su obra “Bos di Sanger.” Arturo Desimone mes tambe lo recita su poesia y Jair Britten lo presenta musica inspira riba cultura indigena.

Diaranzon 10 di mei lo tin recital cu musica popular Latinoamericano integra cu baile di Samanta Westera Juppa. Lo tin presentacion di e poetanan, Jesus Montoya (Venezuela), Juana Adcock (Escocia-Mexico), John Martinez Gonzales (Peru) y Ralph Winedt (Corsou). E localidad pa e di dos anochi na MANA ta dilanti di Cas Dun Dun cu presentacionnan riba su balcon mahestuoso.

Universidad di Aruba tambe ta cede di dos evento. Dialuna 15 di mei pa 6’or di atardi pa 8’or lo tin declamacion di poesia internacional y multi-lengual cu Wilson Alves Bezerras di Brazil. Lo hiba combersacion tocante e poder liberador di traduccion y multilinguismo. E siguiente dia,16 di mei, tin un tayer di 3’ or pa 5’or di atardi tocanto arte di traduci. E eventonan na UA por sigui nan tambe virtualmente via e link aki. Tur evento ta gratis.

E director artistico ta poeta/escritor Arubiano-Argentino Arturo Desimone cu tin diferente buki di poesia y publicacion na su nomber, entre otro na Inglatera y Argentina. Tambe su articulonan a sali den revistanan na Merca, Mexico y Spaña. Tin 3 publicacion den Coleccion Nacional, na Dept. Arubiana, Bachstraat 5 pa consulta.