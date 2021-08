Encuentro cu sector priva pa e evaluacion di Aruba riba labamento di placa y financiamento di terorismo

Diaranson Premier Evelyn Wever – Croes a hiba un discurso na Marriott na e “Private Sector Stake Holders Meeting”. E encuentro cu organisacionnan den sector priva ta den preparacion pa e evaluacion di Aruba riba e tema di labamento di placa y financiamento di terorismo, “Mutual Evaluation of Aruba under auspices of the Caribbean Financial Action Task Force (CFATF)”.

Dialuna venidero 30 di augustus pa 10 di september 2021, lo tin un bishita na sitio planifica. Tur compania gubernamental y semi-gubernamental cu ta traha contra labamento di placa, contra terorismo y combatimento di crimen en general, a traha hopi duro den preparacion pa e evaluacion.

Premier Wever-Croes, como President di e National AML/CFT Steering Group a presencia tur esfuerso cu a bay den salvaguardia Aruba su sistema financiero contra labamaneto di placa, financiamento di terorismo y otro crimennan relaciona cu esaki.

Na october 2018, a inicia e preparacionnan pa e proceso di evaluacion cu e ehercicio “National Risk Assessment. Esaki a wordo realisa bou auspicio di World Bank. Gobierno di Aruba tambe a organisa e “CFATF PRE-ASSESSMENT TRAINING” na october 2019, cual a wordo atendi pa mayoria di sector priva.

Comienso di siman dia 23 di maart, Gobierno di Aruba a publica un rapport di e di dos “Money Laundering National Risk Assessment (NRA). Como Presidente di e National AML/CFT Steering Group, dia 10 di juni 2021, Prome Minister a aproba tambe e rapportnan National Risk Asssessment Report, Terrorist Financing (TF) y Proliferation Financing (PF). E resumen di e rapportnan ta disponibel riba website di Gobierno (gobierno.aw).

“E encuentro aki ta esencial pa Aruba y pa e organisacionnan cu boso ta representa. E ta bienestar Nacional di Aruba pa compromete nos mes y sigui traha hunto contra di labamento di placa y tambe contra financiamento terorista den forma mas efectivo cu ta posibel. Como Prome Minister di Aruba y President di AML/CFT Steering Group, mi kier sinceramente gradici boso pa e trabou haci door di cada un di boso y/of institutonan y areanan laboral.

Hunto nos mester percura cu Aruba ta pasa e evaluacion exitosamente, sector priva tin un rol hopi importante den e reto aki. Mi ta compronde cu den cierto circunstancia e aplicacion di e standardnan por ta fastioso. Sinembargo e ta sumamente importante pa Aruba cumpli cu e standardnan pa mantene un bon reputacion internacional como un Pais cu no ta acepta labamanento di placa y financiamento terorista.

Door di para hunto, Gobierno y sector priva, nos por combati labamento di placa y financiamento di terorismo efectivamente. Nos ta spera y confia, cu nos por sigui conta cu bo sosten durante di e proximo siman na e bishita ‘On-site’ y den futuro”, Premier Wever-Croes a enfatisa den su discurso diaranson mainta.

