Enbes di celebra nan victoria coach di Venezuela ta consola pitcher Dominicano

MAINE, Merca- Serie Mundial di Little League ta forma tur cos positivo pa cual deporte ta para p’e. No solamente hungadonan jong di tur parti di mundo hungando cu cuerpo y alma pa nan pais y sperando di gana e titulo, como tambe crea amistadnan duradero, sin importa e barera di idioma, pero e miho ehempelnan di un bon deportista ta wordo mira ariba veld.

Esaki a sosode den wega entre Venezuela cu Republica Dominicana, unda Venezuela ta gana 3-2. Den su di 4 inning di wega, e pitcher Dominicano Edward Uceta tabata purbando di cera e wega ora cu bateado di turno, Omar Romero ta dal un triple, empuhando 2 careda y asina Venezuela ta laga Republica Dominicana den tereno.

Hungadonan di Venezuela tabata di hubilo, celebrando mientras cu Uceta a cay sinta ariba monticulo y cuminsa yora sin para. Enbes di cu e coach di Venezuela bay celebra cu su muchanan, el a opta pa bay e monticulo y brasa Uceta. Ni un rato despues nan a wordo compaña door di Romero, kende tabata esun cu a dal e hit di oro pa asina laga Republica Dominicana den otro. Aunke cu e wega tabata uno grandi, e ta keda esey, un wega.

Y den deporte di Little League bo ta siña lesnan cu lo bo keda corda pa resto di bo bida.

http://broadband.espn.go.com/video/clip?id=20409951

Fuente: http://m.mlb.com/cutfour/