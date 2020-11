En conexion cu implementacion di Ley di Codigo di Proteccion: 32 Cabesante/lider di centro di cuido a finalisa nan training intensivo

Codigo di Proteccion ta un di e proyectonan grandi di Sociaal Crisis Plan cu ta pleno preparacion pa wordo implementa den sectornan; enseñansa, husticia, social y salubridad publico. Recientemente hopi preparacionnan pa e trayecto di implementacion di e Codigo di Proteccion ta tumando luga den tur sector concerni.

Diabierna 6 di november ultimo a tuma lugar e ultimo dia di training pa grupo A di cabesante- y lidernan pa Codigo di Proteccion y Signs of Safety den sector social. Tabata trata di 3 dia di training intensivo, unda a enfoca riba e ley di Codigo di Proteccion, uzando e metodo di Signs of Safety. E training tabata di un forma hopi interactivo y participativo, unda e lidernan di e centronan di cuido a trata e.o. algun caso, pero respetando privacidad di tur, pa asina por a aplica e metodo di Signs of Safety. Den un ambiente positivo y interactivo a participa 32 lider di centro di cuido, cu na final tambe a ricibi nan certificado di participacion di Signs of Safety y Codigo di Proteccion.

