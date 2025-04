En conexion cu celebracion di Dia di Rey, lo no tin sorteo di Lotto, E Loteria di Aruba riba diasabra 26 di april. Esaki ta pa motibo cu Dia di Rey lo cai ariba un diadomingo pero e celebracion di e dia oficial aki ta bira diasabra. E sorteo di Lotto 5 lo hunga ariba diaranson 30 di april y e jackpot ta na 380 mil florin.

Tambe nos kier corda tur hungado di e promocion di Luna di Locura cu Lotto 5. Cu cada compra di 2 Lotto 5 ariba e mesun ticket, ta ricibi un Lotto 5 loco completamente gratis! Si cumpra 4 Lotto 5 ariba e mesun ticket, ta ricibi 2 Lotto 5 loco completamente gratis. Mas bo cumpra, mas Lotto 5 loco bo lo ricibi. Campaña ta valido te cu dia 30 di april.

Diadomingo 27 di april sorteo di Lotto lo continua normal cu e sorteo di Merdia cu lo hunga pa 2:00 PM.

Tambe Lotto ta ofrecebo e opcion pa por cumpra bo weganan di Lotto Online, kiermen si bo no tin chens pa sali cumpra bo weganan preferi di Lotto, bo por cumpre for di bo smart phone, tablet of bo computer!

Si ainda bo no tin un cuenta di Lotto Online, bishita www.lottoaruba.com, traha bo cuenta di hungado y asina cu bo wordo aproba, bo por cuminsa hunga Lotto online tambe!

Lotto, E Loteria di Aruba tin diferente wega, Catochi, Big 4, 1-OFF, Zodiac, Wega di Number di Korsou di Lotto, Lucky 3, Multi-X, Lotto di Dia, Lotto 5, Mini Mega y cu su Mega Plus y e diferente weganan di Raspa y Gana y Instacash. Cumprando Lotto bo ta contribui na deporte riba nos isla. E meta ta pa organisa loteria, cambia bida di su hungadonan y na mes momento inverti den deporte local pa medio di donacionnan na e comision di subsidio.