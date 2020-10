Empresarionan social di Aruba presenta durante conferencia virtual Europeo riba Economia Social

Diahuebs, 24 September, a tuma lugar un conferencia anual Europeo riba Economia Social (#EUSES) den cual un cantidad di 400 persona di rond di Europa a participa. Esaki a tuma lugar for di Mannheim, Alemania den un forma virtual. Durante e conferencia Departamento di Asuntonan Economico, Comercio y Industria a presenta ehempelnan exitoso di Aruba su empresarionan social na participantenan di rond di Europa. E meta di esaki ta na prome lugar pa convence Comision Europeo cu islanan manera Aruba cu ta leu di e continente Europeo pero cu ta forma parti di Union Europeo como un LGO, tin ehempelnan riba economia social relevante pa ciudadnan y regionnan Europeo pa asina por incorpora islanan LGO tambe den e maneho Europeo riba Economia Social. Ademas di esaki e participacion di Aruba por yuda apoya empresarionan social na Aruba pa asina nan por amplia nan red di contacto y cooperacion cu empresarionan social di otro paisnan.

Asina a presenta Ha’Bon Aruba, un negoshi chikito local cu ta produci habon y otro productonan cosmetico.

Ha’Bon ta un empresa social como cu e ta traha hunto cu Stichting Verstandelijk Gehandicapten Aruba (SVGA) pa brinda clientenan di e stichting actividadnan cu por desaroya nan abilidadnan den un marco laboral. Asina tin un grupo asigna door di e stichting cu ta yuda cu empake di e productonan di Ha’Bon Aruba.

Un otro empresa social presenta na e conferencia EUSES ta Happyponics Aruba cu ta produci y bende lechuganan cu a crece pa medio di e tecnologia di hydroponics. Happyponics ta colabora estrecho cu Fundacion Eliezer pa rehabilitacion di adiccion di droga y alcohol, ta apoya un bida saludabel pa medio di farmer’s markets y treciendo su lechuganan cas cerca e cliente, ta apoya pa minimalisa e uzo di plastic y ta colabora cu Fundacion pa nos Comunidad cu donacion di lechuganan fresco y netamente e accionnan aki pa apoya e necesidadnan social na Aruba ta haci Happyponics un empresa social banda di su modelo comercial.

E ultimo ehempel presenta na EUSES ta e exito di Fundacion pa nos Comunidad cu pa hopi aña ta brinda cuminda na personanan den necesidad na Aruba. E Fundacion aki no ta sinta warda riba apoyo financiero di gobierno, sino ta traha duro pa mantene su red di contactonan for di comunidad y sector priva. Aunke FPNC ta un fundacion, esaki a colabora te cu prome cu Covid estrechamente cu Cosoma, un empresa social cu ta genera ingreso pa FPNC por brinda su servicionan na personanan den necesidad na Aruba.

Tur tres compania local, manera tur otro negoshi na Aruba, a haya un golpi duro door di e pandemia y mester a adapta nan modelo di negoshi. Cu hopi reto nan dilanti nan a adapta na e situacion nobo. Un aspecto cu banda di nan trabou duro, creatividad y perseverancia a logra cu ainda nan ta riba pia y brindando nan producto y servicionan, ta e solidaridad di e comunidad di Aruba cu a sa di habri nan brasanan pa productonan local y na FPNC a ofrece donacion y horanan voluntario. Esaki ta ilustra e grandesa di nos comunidad y esaki ta loke a presenta tambe na EUSES.

Diahuebs ultimo a presenta 3 ehempel, pero na Aruba tin hopi ehempel di empresarionan social cu den nan compania no ta solamente pone atencion riba e aspecto comercial pa gana placa, pero cu ta incorpora un manera pa yuda apoya necesidadnan social of di medio ambiente pa haci Aruba un isla mas dushi pa biba pa tur hende. Departamento di Asuntonan Economico kier gradici cada un di e empresarionan social aki na Aruba y ta informa di biaha cu 4 di November lo tin un siguiente evento den cual lo invita tur interesado pa siña mas di e tema aki y intercambia boso experiencia cu empresarionan social di otro LGO y UPG na mundo na caminda pa convence Comision Europeo pa tene cuenta cu un isla manera Aruba den su maneho di economia social.

Comments

comments