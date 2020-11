Empleadonan di Hospital preocupa cu decisionnan ‘dictatorial’ tuma recientemente

Hospital a haya un directiva nobo desde luna pasa, riba 21 di September Hospital a haya un director medico nobo, hunto cu awor un director financiero nobo pa e mesun persona. Ultimo dia Sindicato ABV a tuma nota di cambionan cu ta tumando luga y hopi inkietud, hasta miedo bao di cierto trahadonan di hospital. Apenas den 7 siman a bini diferente cambio unda a bini e director medico nobo, cu tambe ta awor presidente di Raad van Bestuur, y ta representa sindicato/empleadonan tambe cual ta su di tres pechi of funcion.

Pa sindicato ABV, no por duna un persona un poder asina grandi cu tres funcion clave den e organisacion aki, unda cu cambionan a cuminsa tuma lugar sin cana su caminda debidamente segun Gina Maduro di Sindicato ABV ta señala.

E director medico nobo [Jacco Vroegop] a pone henter management team bao di su hala sinta rond di dje cual por wak e den dos forma segun sra. Maduro: kisas e kier tene e liñanan mas cortico pa miho comunicacion, el a saca nan for di nan departamento – cual e desventaha ta cu nan ta mas leu cu nan departamento, cual ta departamentonan clave manera recurso humano. Locual cu tin tras e cambionan cu a recientemente wordo introduci, sindicato ABV no ta sostene. “Paso a wordo bisa cu e hefenan existente tin cu bay solicita di nobo, dus mi ta puntra mi mes con bo ta bay solicita pa un funcion existente, pero bo tin cu bay solicita di nobo, paso eynan e ta bay wak si bo ta capabel of si e kier traha cu bo,” segun sra. Maduro.

A pone vacatura cu ta buscando dos pa tres kluster manager, y den bista di Sindicato ABV, esaki ta nifica cu bo ta bezig cu un re-organisacion. “Ora cu bo ta bin cu un reorganisacion, bo mester tin un plan, un sociaal beleidsplan”, sra. Maduro ta bisa.

Pa vacatura pa trabao na Hospital por ehempel, tur vacatura extra mester por wordo planea, notifica y hustifica nan. Pero ABV a tuma nota cu riba website di Hospital tin un tsunami di vacatura. “Nos ta puntra nos mes, e vacaturanan aki ta hustifica? Bo mester por splica nos pa kico bo mester di tanto hende asina. Bo mester comunica cu e partido aki cu yama sindicato. Bo ta bezig ta reorganisa sin comunica, cual ta un falta di respet pa sindicato y tur trahadonan”, segun sra. Maduro.

Los di cambionan haci pa pone managernan hunto, pone na pa solicita di nobo, y habri vacatura pa habri mas hende, “of e kier otro hende? Bo ta bezig ta reorganisa, bo no por haci esaki zomaar, ta contra tur ley constitucional di e CAO cu nos tin cu ta vigente entre dos partido”, segun sra. Maduro.

‘Decisionnan dictatorial’

Un miembro, empleado na hospital cu tabata malo pa casi 7 luna, a presenta na su trabao siman pasa pa re integra bek despues di un temporada largo AO. Ora cu el a yega bek, prome cos el a nota ta cu su lessenaar ta full opgeruimd, el a wordo prohibi pa drenta su area di trabao unda cu el a sinta 19 aña largo, anto el a wordo manda oficina pa un reunionon.

E empleado a pensa cu esaki lo ta algo regular pa sinta conoce y papia cu e director nobo jong aki, pero no tabata pa ser conoci. E tabata al contrario un reunion corto na unda e empleado a wordo notifica – sin ta prepara mes pa e reunion aki despues di un temporada largo malo riba bo prome dia bek di trabao – un director cu no conoce bo, ta bira bisa bo cu bo funcion desde awe no ta existi mas. “Pa e lastr’e den bo cara cu 208 dia bo tabata malo, casi por a sak’e den dia, ora y seconde cu e tabata malo, anto a constata cu e periodo cu e tabata malo, a ripara cu e trabao por wordo haci cu un hende dus no mester di su persona mas”, sra. Maduro ta splica. Ta papia akinan di un empleado existente pa añas largo, segun sindicato ABV, no ta asina cu por dicidi cu de inmediato ta kita e persona for di e funcion.

Ta opta pa dun’e un otro trabao, un otro departamento of trabao cu ta igual na su funcion.

E miembro cu sa su derechonan fundamental, a para e reunion e momento ey y pidi ayudo di sindicato na mesa. “Ora cu mi a yega, a presenta e mesun plan y mi a bisa cu bo ta bezig cu re organisacion y esey no por, eynan caba situacionnan a cuminsa. Awe ta e miembro aki, mayan ta otro y asina e ta sigui, no por, nos tin ley, regla y CAO, bo no por tuma decision dictatorial.” segun sra. Maduro

