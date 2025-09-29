Cinco empleado di afdeling Dienst Warenkeuring y Hygiëne (DWH) di Departamento di Salud Publico recientemente a logra un gran paso den nan carera como ambtenaar. Nan a sigui cu dedicacion e opleiding di Bijzonder Opsporingsambtenaar (BOA) durante e periodo di oktober 2021 te mei 2022. Na fin di mei 2022, tur cinco a termina e curso cu exito y a demostra cu nan ta cla pa cumpli cu e responsabilidadnan di nan funcion.
Despues di un proseso di evaluacion, riba 22 augustus 2025 a wordo firma e Landsbesluit oficial pa autorisa nan nombramento. E momento oficial a tuma lugar riba 25 september 2025, ora cu e cinco empleadonan a huramenta dilanti di Minister di Justicia Arthur Dowers, reafirmando asina nan compromiso pa sirbi y proteha e comunidad di Aruba den ramo di salud.
Como Bijzonder Opsporingsambtenaar, e tarea principal di nan ta pa garantisa siguridad y mantene un bon calidad di bida den comunidad door di detecta y aplica ley. E BOA tin e autoridad pa detecta violacion di ley, duna advertencia of prepara un proces-verbaal pa posibel boet.
Departamento di Salud Publico y su seccion Warenkeuring y Hygiëne ta orguyoso di e esfuerzo y dedicacion cu e empleadonan a mustra. Nan logro ta un paso importante pa fortalece e control y proteccion di salud publico di Aruba.
