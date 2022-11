For di man di Minister di Turismo y Salud Publico, Minister Dangui Oduber y tambe docente di opleiding Bijzonder Opsporingsambtenaar mr Eddy Ras, diahuebs anochi 8 empleado di Dienst Warenkeuring en Hygiëne a ricibi nan diploma como Bijzonder Opsporingsambtenaar (BOA).

Esaki ta un logro grandi pa Departamento di Salud Publico, despues cu pa basta aña ta logra forma 8 empleado como BOA ambtenaar pa asina por supervisa y actua riba leynan cu ta regarda salud publico. E importancia di e BOA Diploma ta cu e ambtenaar awo tin un ‘opsporingsbevoegdheid’ specifico ariba e leynan y regulacionnan cu ta regarda su tarea specifico, esey ta ensera cu e.o. e por investiga si algun delito a wordo cometi di manera cu e por traha un proces verbaal of scirbi un boet.

Dienst Warenkeuring en Hygiëne ta un departamento cu ta resorta bou di Departamento di Salud Publico y ta consisti di 3 onderafdeling cu ta afdeling Waren, afdeling Sanitaire Inspectie y afdeling Foodhandlers cu ta encarga pa supervisa diferente ley e.o. Vergunningsverordening, Vergunningsbesluit, Warenverordening, Personeelsbesluit warenverordening, Landsverordening infectieziekten, Begrafenisverording, Crematieveordening, Landsverordening verzorgingshuizen y Landsverordening Beperking Tabakproducten.

E instrumento aki esta e BOA Diploma ta fortifica e Departamento di Dienst Warenkeuring en Hygiëne den su funcionamento na momento cu mester actua ora cu tin incomplimento di ley.

Di parti DVG un pabien na e 8 personal di Dienst Warenkeuring en Hygiëne, cu a obtene e BOA Diploma:

1. Mevrouw Ludmyla Y. Geerman;

2. De heer Roberto A. Geerman;

3. Mevrouw Shirley T. Williams-Spanner;

4. Mevrouw Sylvette C. Croes-Ruiz;

5. Mevrouw Edna S. Marsera-Sint Jago;

6. De heer Gregory R. Vrolijk;

7. De heer Patrick M. Laclé;

8. De heer Alfred A.J. Geerman.