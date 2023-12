Diaranson mainta trempan e empleadonan di ABC Tours a pone trabao abao. Presidente di sindicato FTA, Hose Figaroa a conta cu recientemente e trahadonan a acerca FTA pa representa nan, specificamente e departamento di Tour guide.

Ayera diamars, parti atardi a sali un parti di parti di FTA, cu nan ta manda tur empresa na momento cu trahado acerca nan, na cual ta puntra e empresa pa boluntariamente ta dispuesto pa reconoce FTA of si e no ta haci esey, mester cuminsa encamina e proceso di referendum, manera cu ley ta prescribi.

Sinembargo awe mainta a informa cu un di e miembronan a wordo suspendi pa un issue riba un bonus unda cu el a bay haci cierto preguntanan dicon tabatin discrepancia den bonus, cual tabata suficiente motibo pa a suspende.

No solamente esey, pero e forma cu a suspende tambe. A wordo baha durante di un tour. E forma cu a trata e trahadonan, a trigger e trahadonan. Motibo pakico a acerca FTA ta hustamente p’e echo cu nan ta sinti cu hopi biaha gerencia ta trata nan di un forma no corecto. Den un forma hopi arbitrario y hopi biaha nan ta haya ta desproporcional, caminda cu por resolve cos mas simpel y ta hiba na un nivel hopi halto, cual innecesariamente ta crea tension na pia di trabao.



Esaki tabata e druppel cu a pone e hemchi bay over. Na momento cu a mira e manera con nan colega a wordo trata di e forma ey, a tuma contacto cu FTA y a dicidi cu lo bay haci un protesta, e no ta uno completo sinembargo, sino a pone trabao abao pa un ora.

Segun Figaroa, esaki a bin separa di e echo cu ayera a pidi pa wordo reconoci. Loke ta positivo ta cu a haya un yamada mesora di e director di ABC Tours. Durante e yamada ey, en principio su intencion ta pa combersa cu FTA, dispuesto pa yega na acuerdo. A interpreta preliminariamente cu e intencion ta pa reconoce FTA.

Locual ta un movecion tambe, segun Figaroa. E intension no ta pa hinca empresa den problema ni pa trece daño n’e empresa. Pero di un otro banda mester mustra cu e trahado su derecho mester wordo respeta. P’esey a scoge pa tin un accion limita.

Mirando cu tin algun dia di fiesta proximamente, dia 27 di december 11:00 am e partidonan lo bin hunto pa papia riba e situacion di e trahado specifico, pero tambe con lo bay pak aan e negociacionnan colectivo pa yega na un acuerdo den cual ta stipula kico ta e derecho y debernan di e empleadonan conhuntamente.

Pa loke ta e trahado suspendi, e demanda ta pa paga e trahado e dianan aki. Como un trahado no por exigi pa wordo poni fisicamente na trabao, pero si por exigi pa paga su salario mientras cu no ta wordo permiti pa traha. Esey t’e demanda lo ta, segun Figaroa.

Ta spera si cu pone e trahado aki bek na trabao, demostrando asina e buena fe di e empresa. Tene un hende na cas sin un motibo valido, no ta algo husto y e no ta bon tampoco p’e imagen di e trahado.

Como miembro di sindicato e trahado lo ta protegi. FTA no lo laga miedo di trahado continua. Afilia na un sindicato no ta un derecho sin mas, sino un derecho constitucional di cada trahado. Cu no solamente ta wordo protegi. door di ley na Aruba, pero di tratado internacional tambe. Esey tambe a pone empresa na altura den e carta di reconocemento. No mester interpreta afilia na un sindicato na algo malo. Sino interprete como algo positivo, Algo cu e trahado kier haci un esfuerso pa yega na entendimento, pa mehora e situacion na pia di trabao, pero cu e sosten di un sindicato.