Empleadonan bringando pa nan derecho den loke nan ta categorisa manera un ‘sistema corupto’

Awe den corte a bini dilanti e caso di Angelo Geerman Guiseppe e.a. VS Felipe Construction & Consultancy N.V. unda ta trata di abuso contra derechonan di trahadonan.

Ex Empleado di Felipe Constructions sr. Jose Fernandes ta splica cu e caso awe no a bay malo, pero tampoco bon. E ta bisa cu tabata tin cosnan hopi straño cu a pasa atrobe, manera nan tabata custumbra caba di cosnan cu ta pasa cu e caso andando caba pa mas cu 1 aña. Awe nan a bin haya sa cu tur cos a wordo regla awe mes, tur e añanan nan no por a regla nada pa e trahadonan y awe direpente a bini cu un carta dilanti di hues cu tur cos a wordo regla; mas cu 10 empleadonan cu nunca a wordo inscribi pa seguro, awor direpente tin un polisa pa nan y awor si nan ta registra.

Desde cu e caso aki ta andando no tin un bewijs cu a bini dilanti cu e cos aki tabata wordo regla dus esaki a bini manera sorpresa pa e ex empleadonan, pasobra ora bo tin un polisa bo tin cu firma pa esaki. “Anto nos ta puntra nos mes atrobe un otro cos straño ta pasa atrobe?Esaki ta tipo di hendenan cu ta den organisacion grandi na Aruba cu por tuma short cut, nan ta haci cosnan mas facil pa nan”, segun sr. Fernandes.

Empleadonan no tin muchu confiansa mas den seguro di Ennia – cual tabata nan seguro di trabao – nan a depende riba nan como seguro di confiansa y awor e compania ta tira culpa riba Ennia cu nan tabata tin fout administrativo. Si tabata tin fout, pa kico no a manda carta of yama y notifica. “E carta cu mi a haya ta cu e persona no ta paga, no ta cumpli, esey ta loke nos a haya for di Ennia”, segun sr. Fernandes.

E caso awor a caba na corte y mester bay pa gobierno pa ministerraad, pasobra e caso aki ta algo cu tin sentencianan basta fuerte, ta papiando di cada persona ta 250 mil di straf. Hues a bisa cu esey no ta e caso cu por a wordo trata awe den corte. Empleadonan no tin un siguransa riba kico lo pasa.

“Mi ta haya hopi jammer locual nos ta pasando aden, esaki ta un caso cu pa nos tur akinan, nos kier wak un berdad di kico tin su tras. Tin hopi cos straño cu a pasa y ta pasando, mi ta haya hopi jammer cu Aruba ta bayendo den un sistema asina ki pa mi por bisa flat corupto”, segun un empleado ta expresa.

