Na augustus 2025, Michelle Roos, a cumpli 45 aña di servicio, un bunita logro y ta haci’e tambe e profesional cu mas tanto aña di servicio trahando na Biblioteca Nacional Aruba. Pa mas cu cuatro decada Michelle a traha na biblioteca. El a cuminsa como Balie medewerker y pa hopi aña caba ta hefe di departamento di Catalogo. Su conocemento, liderazgo y compromiso pa excelencia sigur a haci un diferencia na Biblioteca Nacional Aruba, inspirando no solamente su coleganan di su departamento, pero tambe di e otro departamentonan. Michelle su pasion pa lesa y preserva conocemento ta remarcabel. Henter biblioteca ta di fiesta, no ta solamente e 45 añanan ta conta, pero su sabiduria y dedidacion a caracterisa su carera profesional.

Na 1980, Michelle Roos, un hoben cu soño y aspiracion a drenta servicio di Gobierno Insular, pa bay traha na Biblioteca Publico Aruba. E tempo ey biblioteca ta situa na Wilhelminastraat (edificio unda actualmente ta Algemene Rekenkamer). Despues di dos aña trahando sra. Roos ta experencia mudamento di biblioteca pa otro localidad. Dia prome di september 1982, pa 6’or di atardi, ta habri oficialmente e biblioteca nobo na George Madurostraat 13. E padvindernan ta hisa bandera durante e inauguracion di e edificio actual di Biblioteca Publico. Dia 3 di maart 1986, S.E. Gobernador di Aruba, sr. F.B. Tromp a batisa Biblioteca Publico Aruba solmnemente cu e nomber nobo Biblioteca Nacional Aruba.

Biblioteca Nacional Aruba a celebra 75 aña di ‘Trabou di biblioteca na Aruba’ y nan ta orguyoso pa wak bek riba hopi desaroyo, hopi proyecto pa stimula lesamento, hopi proyecto pa duna acceso na informacion pa e comunidad di Aruba y tambe e comunidad internacional. Cu hopi animo Michelle y su coleganan ta sigui sirbi nos comunidad.